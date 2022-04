Origene Seeds presenta a la Cámara su filial para desarrollar semillas híbridas en Almería

Origene Seeds Ltd., es una innovadora compañía internacional de semillas, activa en investigación, fitomejoramiento, producción y procesamiento de semillas, ventas y comercialización de variedades vegetales híbridas.

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería ha recibido a Eyal Vardi, CEO Founder; Ron Ziv, VP Marketing and sales; Amnon Rubin, Regional Sales Manager; Manuel López, gerente de Filosem y de Origene Seeds Ibérica; y José Antonio Picón, empresario almeriense, en la sede de la Cámara de Almería: “Quiero agradecer que hayan pensado y elegido Almería para instalarse en España. Estamos en una provincia eminentemente agrícola donde no paramos de crecer, con lo cual una empresa de semillas adaptadas a nuestro modelo y a nuestros cultivos, es una aportación clave para la competitividad de nuestra agricultura y en ese sentido, desde la Cámara prestamos nuestro apoyo a proyectos, iniciativas y empresas como la Origene Seeds Ltd que se implanta en España, ubicando su sede en Almería y de la mano de Filosem”, ha asegurado el presidente.

Del mismo modo, Jerónimo Parra también ha querido destacar el crecimiento de un sector que es motor en la provincia: “Todo lo que sea implantar empresas de esta categoría nos hace más fuertes. Los almerienses pretendemos ser los números 1 en Europa de una forma sostenible y económicamente viable. Tenemos el hándicap del agua, que lo estamos solucionando con los proyectos que tenemos en marcha con las administraciones”, ha señalado.

La estrategia de la empresa surgida para operar en España, a través de su sede en Almería, Origene Seeds Ibérica, es desarrollar nuevos híbridos con características novedosas de calidad, sabor, altos valores nutricionales, vida útil, todo combinado con alto rendimiento y respetuoso con el medioambiente.

Las variedades híbridas son adecuadas para los cultivos bajo plástico y en algunos de sus productos también al aire libre: “Estamos muy orgullosos de estar aquí, en Almería personalmente. Empezamos hace 17 años, pero tenemos una larga experiencia en la industria de las semillas. Para nosotros el mercado español es muy importante, especialmente Almería. También en América, pero hemos decidido desembarcar aquí porque entendemos que el mercado de Almería es muy importante para nosotros”, ha explicado Eyal Vardi, CEO de la compañía Origene Seeds Ibérica.

Asimismo, también ha aprovechado la oportunidad para poner de relieve el contexto actual de cambio climático en el que nos encontramos inmersos y que es un reto para las empresas: “No solo somos una compañía para ventas, sino que también para el desarrollo de materiales para el cultivo almeriense. Es muy importante gracias a las condiciones climáticas. También ha querido destacar el papel del cambio climático en la actualidad, que lo está cambiando todo y hay que adaptarse. En la actualidad la empresa tiene 7 empleados en Almería, pero, lógicamente en Almería esto va a aumentar. Hemos concentrado la producción en el desarrollo de melón, sandía y pepino”, ha apuntado Eyal Vardi.

Durante la visita también ha estado presente el empresario almeriense, José Antonio Picón, vinculado por una larga trayectoria al sector agrícola: “Quiero agradecer la confianza depositada en FILOSEM para implantar este proyecto aquí en Almería. Creo que han acertado con el paso que han dado, su misión es sacar productos líderes en el mercado que de lo demás nos encargamos nosotros”, ha añadido Picón.