Tras una voz silenciada durante años, Planas aboga por ni un paso atrás en igualdad

La celebración del Día Internacional de la Mujer Rural por parte de Fademur llevaba 11 años sin contar con la presencia de un ministro; pues bien, este jueves en Almería, se ha cortado esa racha. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, intervenía en el evento, no sin antes recibir tres peticiones: fortalecer el músculo social en los pueblos desarrollando un plan de impacto que fortalezca la identidad rural, “pero la buena, la de los buenos valores reales y no la de los estereotipos que muchos se están empeñando en vender. Pedimos tu complicidad para llevarlo a cabo con perspectiva feminista”, como decía la presidenta de Fademur, Teresa López; y que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que se actúe sobre la titularidad compartida frente a detractores de la igualdad, como pedía la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias.

“La voz de la mujer rural ha estado silenciada durante muchísimos años. Creo que ha sido uno de los silencios que ha durado más en la historia de nuestro país”, decía Planas, quien señalaba que, afortunadamente, esto está cambiando. El ministro ponía en valor el papel de la mujer para el desarrollo del mundo rural y también de las zonas costeras, “creo que las cosas que se hacen en pro de la igualdad en pro de la mujer y, especialmente, en pro de la mujer rural no benefician solo a quien es objeto de ese apoyo, benefician al conjunto de la sociedad y, por eso, es tan importante esa prosperidad”.

Planas aludió al contexto actual de incremento de costes de la vida, tras la pandemia, un contexto de guerra “terrible por el coste humano que supone, pero también por el coste económico y social. Tenemos una guerra en Europa que está teniendo muchos efectos, sobre todo y particularmente sobre sobre los precios. Esto no es un problema de España, no es un problema de la Unión Europea, es un problema del mundo y estamos intentando dar una respuesta. No estamos solo intentando mitigar todo el sufrimiento y los problemas de los colectivos más vulnerables, sino también apoyando a toda la clase media y trabajadora de nuestro país”. Pero, a pesar de ello, el ministro hacía hincapié en no perder el horizonte hacia dónde caminar, “evidentemente el tema de la igualdad es y continuará siendo una prioridad de hoy y de mañana y de pasado mañana en la que tenemos que avanzar. Y en ese avance, el sector agroalimentario es absolutamente fundamental”. Planas definía este sector estratégico por lo que produce y por lo que supone en términos de empleo, en términos sociales y en términos territoriales, gracias a él existe la España que hoy tenemos, existe la Andalucía que tenemos, existe la Almería que tenemos, sin nuestros territorios rurales y sin el sector agroalimentario sería totalmente imposible”.

Sobre la Ley de Cadena Alimentaria, Planas cogía el guante de la pregunta, y reconocía que le faltaba recorrido, “pero para mucha gente hoy la ley ha supuesto un antes y un después y lo va a ser aún mucho más. Hace menos de un año que está en el Boletín Oficial del Estado y hemos conseguido que, a diferencia de otras crisis, no todo vaya sobre las espaldas de los agricultores y los ganaderos. No se puede admitir la venta a pérdidas”.

En materia de igualdad y en materia de brecha de género y de brecha territorial, el ministro advertía de que es una fuente de desequilibrio tremendamente importante, “cuando se publicaron hace algunas semanas los datos del último censo agrario, vimos un paso adelante pero no suficiente; en los últimos 10 años se ha llegado a una cifra total de 261.000 mujeres al frente de las explotaciones agrarias y ganaderas en España, cerca de un tercio del total”, apuntaba Planas quien aclaraba que no está todo hecho, pues señalaba, por ejemplo, que un 26% del conjunto de los cooperativistas de este país son mujeres y esa cifra no se representa ni en los consejos rectores ni en la presidencia de las cooperativas. “Queda mucho por hacer y no solo es una cuestión de igualdad, es también una cuestión de eficiencia y de aprovechar el talento y el trabajo de todas las mujeres para avanzar en competitividad y en progreso”.

El representante del Gobierno de España exponía que, en los presupuestos generales del Estado, que empiezan a discutirse la semana que viene en el Congreso de los Diputados, se ha incrementado el apoyo económico a las organizaciones de mujeres en el medio rural. Respecto a la titularidad compartida decía ser un progreso que se ha llevado a cabo, pero un progreso que se ha quedado corto: Solo hay 1.048 explotaciones de 914.000 en el conjunto de España, “son muy pocas”. Planas insiste en el apoyo económico a los costes suplementarios que supone una titularidad compartida con un incremento de la partida del 17% en los PGE, que sumará un global de 1,8 millones de euros, y en la continuidad del trabajo de forma reglamentaria para mejorar muchos aspectos.

Planas también se mostraba orgulloso de los avances logrados de cara a la Política Agraria Común, que se pondrá en práctica el próximo 1 de enero. “La empezamos a discutir el mes que fui nombrado ministro en junio de 2018 y, a partir de ahí, conseguimos que el enfoque de género y la temática de la igualdad de la mujer rural fuera considerada uno de los objetivos de la próxima PAC. Lo hemos tenido en cuenta en la preparación de nuestro plan estratégico nacional de la y también va a tener un reflejo concreto en relación con las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas con una prima que es lo que nos ha autorizado la Comisión Europea”. El ministro también se refería a la línea de apoyo agro impulso, para lanzar y apoyar nuevas iniciativas”.

Tras reiterar que queda mucho por hacer concluía: “Quien marcha en sentido contrario al de la historia, se queda siempre fuera del camino. No se va a permitir ningún paso atrás. Quiero concluir diciendo que contáis conmigo, con el Gobierno de España, pero, de igual modo, yo cuento con vosotras porque cuando hablamos de igualdad estamos hablando de progreso en democracia y en convivencia”.