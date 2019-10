La casa de semillas Rijk Zwaan está de enhorabuena. Como ya ocurrió el año pasado en la feria, la organización de Fruit Attraction le ha reconocido con uno de los premios Accelera que otorga, concretamente, se trata del galardón referente a la categoría de Fresh Produce por su Spicy Sparkle, un producto con el que ha acudido a la feria como una de sus principales novedades.

Spicy Sparkle es una nueva hoja que aúna lo mejor del canónigo y la rúcula, “tierna en boca pero un poco picante”, tal y como explicó Alberto Cuadrado, Chain Manager de Rijk Zwaan Ibérica, en la Premier de la empresa hace unos días, quien recalcó que es ideal para la restauración, además de que viene de la mano de la vertical farming, creciendo con luz artificial, como se mostrará en la feria. Se trata de una nueva tipología de hoja planteada en formato de proximidad.

Rijk Zwaan ha acudido a Fruit Attraction con un amplio catálogo de novedades con un denominador común: productos saludables en los que prima el sabor y la innovación, tanto en su presentación como en su empaquetado, apostando por la tendencia generalizada de la reducción del plástico en el envasado e incluyendo el enfajado.

Todos ellos, según Cuadrado, se encuadran en las nuevas tendencias del mercado: productos convenience, preparados y envasados, listos para su consumo; el snacking, una apuesta en auge en los supermercados; on the go, productos que van más allá de las ensaladas de cuarta y quinta gama y que se pueden comer en cualquier lugar; reducir el uso del plástico en los envases, una materia prima "que se ha convertido en el nuevo demonio", aseguró, para lo que se están aplicando las '5R' (retirar, reducir, reemplazar, reciclar y reutilizar); soluciones versus ingredientes, es decir, el producto ya listo frente a los ingredientes para que el consumidor los cocine; y producto local, basado en la agricultura de cercanía.

Dentro de la nueva línea on the go, se encuentran los cherries de gran sabor Deliquia RZ y Sugarino RZ, los pepinos snack MyCubies, que sirven de base para mezclar con otros ingredientes con los que dippear, los wraps con Lechuga Snack, actualmente en introducción en diferentes canales como el vending y tiendas de aeropuertos, los floretes de colifor de distintos colores para consumo en crudo y las nuevas variedades de pimientos tipo snack que suponen una línea fresca y sabrosa adaptada al nuevo consumidor.

El pimiento estrella de Rijk Zwaan, el Sweet Palermo, sirve de base como ingrediente premium para su línea Finest Veggies, de productos gourmet y quinta gama: gazpacho fresco de Biosabor, hummus de La Gergaleña, deshidratado Buen oh! de Unica Group, meal kit de pisto, también de Unica, y mermelada y pimentón, ambos elaborados exclusivamente con Sweet Palermo; todos ellos, presentes en la cita madrileña.