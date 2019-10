Salud, sabor, innovación y respeto al medio ambiente, la apuesta de Rijk Zwaan en Fruit Attraction 2019

Rijk Zwaan ha presentado este mediodía el abanico de productos con los que espera sorprender a los visitantes profesionales de Fruit Attraction 2019, entre los que destaca un amplio catálogo de novedades con un denominador común: productos saludables en los que prima el sabor y la innovación, tanto en su presentación como en su empaquetado, apostando por la tendencia generalizada de la reducción del plástico en el envasado e incluyendo el enfajado.

El Restaurante La Jábega, en El Alquián, ha albergado la puesta de largo de la compañía, que ha contado con una amplia representación de directivos, técnicos y partners, en la que se ha desglosado las líneas maestras de la participación de este año en la feria internacional de frutas y hortalizas madrileña, que se celebrará dentro de dos semanas, del 22 al 24 de octubre en Ifema, y donde contará con el expositor 9D12, ubicado en el Pabellón 9.

Más de 60 millones de facturación y 225 empleados

El primero en tomar la palabra ha sido Ricardo Ortiz, Business Manager de Rijk Zwaan Ibérica, que recordó las principales cifras de la empresa, que ha facturado más de 60 millones de euros en la campaña 2018-2019 y posee una plantilla que supera los 225 empleados, de los que el 72% se dedican a Investigación y Desarrollo.

"Lideramos el mercado español de semillas hortícolas; somos una empresa de mejora vegetal que desarrolla nuevas variedades hortícolas y vendemos sus semillas en todo el mundo", ha asegurado Ortiz.

A continuación ha sido el turno para Alberto Cuadrado, Chain Manager de Rijk Zwaan Ibérica, que ha sido el encargado de desgranar, uno por uno, los productos que la firma lucirá en la feria hortofrutícola. Cuadrado ha hecho hincapié en las nuevas tendencias del mercado: productos convenience, preparados y envasados, listos para su consumo; el snacking, una apuesta en auge en los supermercados; on the go, productos que van más allá de las ensaladas de cuarta y quinta gama y que se pueden comer en cualquier lugar; reducir el uso del plástico en los envases, una materia prima "que se ha convertido en el nuevo demonio", aseguró, para lo que se están aplicando las '5R' (retirar, reducir, reemplazar, reciclar y reutilizar); soluciones versus ingredientes, es decir, el producto ya listo frente a los ingredientes para que el consumidor los cocine; y producto local, basado en la agricultura de cercanía.

Dentro de la nueva línea on the go, Cuadrado habló de los cherries de gran sabor Deliquia RZ y Sugarino RZ, los pepinos snack MyCubies, que sirven de base para mezclar con otros ingredientes con los que dippear, los wraps con Lechuga Snack, actualmente en introducción en diferentes canales como el vending y tiendas de aeropuertos, los floretes de colifor de distintos colores para consumo en crudo y las nuevas variedades de pimientos tipo snack que suponen una línea fresca y sabrosa adaptada al nuevo consumidor.

Spicy Sparkle, gran novedad

Como novedad, presentará en Madrid Spicy Sparkle, una nueva hoja que aúna lo mejor del canónigo y la rúcula, "tierna en boca pero un poco picante", indicó Cuadrado, que recalcó que es ideal para la restauración, además de que viene de la mano de la vertical farming, creciendo con luz artificial, como se mostrará en la feria. Se trata de una nueva tipología de hoja planteada en formato de proximidad, que se ha presentado al Premio Accelera de Fruit Attraction, por su innovación.

El pimiento estrella de Rijk Zwaan, el Sweet Palermo, sirve de base como ingrediente premium para su línea Finest Veggies, de productos gourmet y quinta gama: gazpacho fresco de Biosabor, hummus de La Gergaleña, deshidratado Buen oh! de Unica Group, meal kit de pisto, también de Unica, y mermelada y pimentón, ambos elaborados exclusivamente con Sweet Palermo.

Los visitantes a la feria podrán descubrir el sabor más dulce de Sweet Palermo en el food truck ubicado en el pasillo central, entre los pabellones 5 y 6, así como en el recorrido a través de los estands de las empresas productoras de ecológico y convencional que participan en la promoción donde podrán degustar las diferentes preparaciones y participar en el sorteo diario de tres kits de experiencias gastronómicas.

Todo ello acompañado de la nueva campaña 'The Sweet Effect', que destacará el alto contenido en vitamina C del pimiento Sweet Palermo, casi cuatro veces más que el de la naranja, recordó Ricardo Ortiz, dando respuesta a la demanda del consumidor, que busca productos con un sabor único, de conveniencia y que además aporten propiedades saludables y nutritivas.

Fernando Botella, broche

Como broche a la premier, ofreció una conferencia Fernando Botella, CEO de Think&Action, con la que abordó cómo estimular el cerebro del consumidor de frutas y hortalizas.