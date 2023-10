Un día en 'la casa' de Tony García: "Quiero una cocina almeriense por todos los costados"

Es un atípico miércoles en Almería. La escena puede ser la cotidiana de un laborable cualquiera de septiembre, con los trabajadores saliendo de su puesto de trabajo y los escolares huyendo despavoridos del colegio, aunque las altas temperaturas parecen más propias de un día cualquiera de la época estival ya cerrada.

En la casa de Tony García se está haciendo de comer desde hace rato. El restaurante entra en ebullición cuando el reloj se asoma a las dos de la tarde. “Nuestra cocina es muy autóctona”, explica un atareado Tony García, que pasa por cada una de las mesas del espacio gastronómico que tiene ubicado en la Avenida del Mediterráneo, parada obligada para todo el que quiera disfrutar de lo mejor de la cocina que tiene la provincia.

Hay muchos detalles que pueden llamar la atención nada más entrar en el local que Tony y su equipo miman cada día con esmero. Uno de los que más impacta es la cocina abierta al exterior, que está en constante comunicación con la sala. Un espacio en el que el cliente puede ir viendo qué se está cocinando y cómo se trabaja con los productos, “en un 93% de Almería”, según detalla con precisión García.

Almeriense por todos los costados

El cocinero, premiado por el diario ‘La Razón’ por su labor al frente del espacio gastronómico que capitanea con firmeza y claridad, se ve cada día más apegado a la tierra que le acoge y le ha visto crecer como chef. “Quiero que mi cocina sea almeriense por todos los costados, solo habrá pinceladas foráneas”, expresa el chef con decisión. Lo tiene claro y lo va a empezar a aplicar en unos postres que empiezan a cocinarse en el espacio con gran ilusión. Son el puntapié inicial a una carta que se va a ir renovando en los próximos meses, siempre con la intención de aproximarse aún más a los alimentos “de cercanía”.

No ha sido fácil llegar hasta donde ahora está García. Aprovecha las preguntas del incisivo periodista para explicarle el camino a los jóvenes que sueñan con dedicarse al mercado gastronómico. “El camino es de trabajar muchos años de forma muy dura”, asegura García, aunque reconoce que con las nuevas tecnologías es más fácil darse a conocer que antes, cuando todo dependía del ‘boca a boca’. “Ahora es mucho más fácil que te vean en las redes sociales”, señala.

La línea maestra de García es el sentimiento de pertenencia a la tierra, una opinión que lleva dónde haga falta. “Somos un restaurante de vanguardia, somos parte de Almería”, defiende con orgullo. Dar a conocer Almería es la clave, según su visión, para que la provincia gane más peso en los mercados internacionales. “Merecemos la oportunidad de que nos conozcan”, explica, en una tarea que es compartida. “El de la comunicación es un tema que nos toca a todos, tenemos que explicar lo que somos y lo que hacemos”, reconoce. Todo se resume en un lema que lleva por bandera. “La gente tiene que saber quiénes somos”, expone, en una clara llamada de atención a quién quiera escuchar.

El catering, su última revolución

Para seguir creciendo, Tony García ha abierto su espacio gastronómico al mercado del catering, un sector en el que está probando suerte, con bastante éxito, desde hace doce meses. “Tocamos muchos palos”, resume el cocinero para explicar de abrir nuevos horizontes con un negocio que funciona como él desea. “Estamos teniendo un recorrido muy rápido, llevamos apenas un año haciendo caterings y vamos a hacer más”, explica el chef sobre su incorporación a un sector en el que pretende acercarse a otros públicos diferentes a los que van diariamente a su local en la Avenida del Mediterráneo y compartir con las personas momentos especiales de su vida. Un trabajo que le está reportando ya grandes satisfacciones.

“Estamos muy contentos en los caterings, hemos llegado a hacer una boda en La Herradura”, rememora con una sonrisa en la cara. El camino es, como lleva haciendo toda su trayectoria, trabajar con la misma exigencia y dedicación que el primer día. “Ya estamos pensando en los menús de Navidad y de las comuniones”, explica. Un trabajo de anticipación que le hace vislumbrar un horizonte optimista para los próximos meses, donde la apuesta por el catering se sume a los grandes eventos que se celebran en su espacio gastronómico.

Inflación, la palabra que lo cambia todo

El chef no deja pasar en el transcurso de la charla una situación que ha lastrado a todo el país en el último año. La inflación lo ha cambiado todo, también la forma de consumir en un momento en el que la vida es cada día más cara. El espacio de Tony no ha subido ni un euro los precios, un beneficio para el cliente que está pagando el equipo, que asume la subida de los costes a la hora de comprar unos productos que han disparado su valor en el mercado. “Es un retroceso generalizado en el sector de la restauración”, resume entrando en un terreno económico que siempre es complicado abordar. “Ha subido un montón la inflación pero no hemos subido los precios, estamos aguantando con los costes”, explica un García que es optimista ante la situación que se puede presentar en los próximos meses, cuando espera que los precios se estabilicen a la baja.