El chef Tony García convierte la Semana Santa en una fiesta gastronómica

Ya casi puede sentirse el olor a incienso, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Por ello, todos los restaurantes y bares de la capital se están preparando para vivir una semana intensa, que en Almería vendrá acompañada del buen tiempo y con todo lo que ello conlleva.

En el Espacio Gastronómico Tony García se han propuesto convertir esta festividad cristiana en además una fiesta gastronómica, que rinda culto a los platos elaborados siguiendo la tradición tanto cristiana como el almeriense, en los que el bacalao se convierte en el protagonista indiscutible.

Para estas fechas el chef Tony García ha agregado a su carta principal un apartado de sugerencias para el que ha recuperado los platos que considera como la columna vertebral de su menú de Semana Santa entre las cuales ha intercalado novedades que aparecen para deleitar al cliente habitual y todo aquel que se desplace a uno de los lugares más destacados de la gastronomía almeriense.

Este año el chef sorprende a los comensales con una ensalada de bote con bacalao salado con base de pimientos y tomates asados y salazones, bonito, mojama, mújol, maluca y hueva de atún. No obstante, no pueden faltar las pavías de bacalao con ajoblanco y mermelada de tomate; lomo de bacalao a la brasa, con fritada casera de tomate y pimientos; bacalao gratinado, con muselina de ajos negros con crema de tomate; y, el potaje de vigilia con albóndigas de bacalao, plato por excelencia de la Semana Santa almeriense. Esta última propuesta es a la que más cariño le profesa el chef Tony García: “El potaje de vigilia sigue la receta que hacía mi madre. Se trata del potaje más tradicional con garbanzos, acelgas, caldo de almendras y una albóndiga de bacalao”.

Es excelente la imaginación con la que se han creado todas las propuestas, ya que todas parten de un mismo ingrediente, el bacalao, al que se le añaden varios complementos para hacer que cada plato sea único y de sabor diferente. Toda la creatividad nace a partir de las raíces del chef en la comarca de Los Vélez, donde no siempre se disponía de pescado fresco, o al menos no de la misma manera que en la costa. “Entonces teníamos bacalao, por eso, al solo disponer de este pescado nacían varias maneras de prepararlo”, cuenta Tony García.

Si de costumbres de casa es de lo que se está hablando, hay quienes dicen que no se ha terminado de comer si no se come postre. Por ello, el Espacio Gastronómico Tony García sugiere tres maneras dulces de terminar el banquete de Semana Santa. En estas fechas no podían faltar las típicas torrijas, la leche frita y por supuesto los roscos fritos con azúcar, que con total seguridad recordarán el sabor dulce de la infancia a más de un comensal.

“Después de los años que hemos pasado, yo estaré encantado de recibir a los clientes habituales y a los nuevos, que quieran escapar del bullicio de las procesiones a la arteria principal como lo es la Avenida del Mediterráneo, a pasar un ratito en familia, porque ya nos lo merecemos”, afirma el chef.