Trabajadores públicos interinos almerienses, a la huelga mañana

El pasado mes de julio de 2020, hace casi un año, este medio ya se hacía eco de la complicada situación que estaba viviendo un amplio grupo de trabajadores de la provincia, que veían sus puestos corrían riesgo. Transcurrido este tiempo, a día de hoy, la situación no ha variado y continúan con la misma incertidumbre. Ellos son los trabajadores públicos interinos de la administración almeriense, donde muchos de ellos llegan a las dos décadas de servicio y que ahora ven cómo se ha hecho un abuso indiscriminado de la temporalidad para poder quedar fuera en una nueva oposición en la que podrían no consolidar su empleo.

Han contado con el apoyo de algunos partidos políticos y sindicatos, quienes han conseguido en este tiempo que no se convoquen oposiciones hasta que se conozcan los términos de las modificaciones legislativas previstas por el Gobierno de España y que permitan resolver su situación. El problema es precisamente ese, el tiempo, ya que está previsto que este mes de junio, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, presente de manera definitiva la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para de reducir esta temporalidad, de la que ya se sabe por un primer borrador que contemplaría medidas disuarorias como no poder permanecer más de tres años en interinidad, y si transcurrido ese tiempo, si no hay consolidación, la baja no podría cubrirse en un periodo de otro año más con otro eventual.

Habrá manifestación en Puerta Purchena, en la capital, a partir de las 12:00 horas

El problema es que, para los interinos que ya acumulan tantos años de servicio esta norma no sería retroactiva y, de momento, no parece que se tenga en cuenta en sus reivindicaciones de abuso y fraude de Ley para consolidar sus puestos.

En Almería hay centenares de personas en esta situación, solo en la Diputación Provincial en torno a los 80, que no han parado de reivindicar este derecho que ya cuenta con jurisprudencia favorable para sus intereses, y se han movilizado para que se les tenga en cuenta y se revierta su situación en innumerables ocasiones en los últimos meses. El problema es que esta institución, que paralizó la convocatoria de oposiciones, las retomará en septiembre y puede que se celebren este año si la nueva norma estatal no dice lo contrario, por lo que el tiempo apremia y por ello estos trabajadores han convocado su primera huelga para mañana, viernes 28 de mayo, con otra nueva manifestación en Puerta Purchena, en la capital.