La UAL presenta UNIgreen, la Universidad Europea del ámbito agrícola

Puesta de largo de la universidad europea UNIgreen- The Green European University- en la Universidad de Almería con su presentación a los miembros asociados, 16 en total que aporta la UAL a los que sumarán los propios de las siete universidades europeas que integran este campus europeo. Como líder de este campus universitario, la UAL ha querido, tras la aprobación en julio de este año por parte de la Comisión Europea de UNIgreen, materializar en un acto público la relevancia y trascendencia de esta universidad internacional, una de las únicas cuatro universidades europeas que ha recibido luz verde en la convocatoria 2022.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha destacado en el acto de presentación este viernes, dirigido también a la comunidad universitaria, que “las posibilidades que se nos abren con la puesta en marcha de esta alianza europea que, como digo, es del máximo nivel continental, son innumerables, por ejemplo, en cuanto a la versatilidad de los programas de estudios -con más títulos internacionales- la dimensión y el alcance de los proyectos de investigación, la transferencia de conocimiento o las opciones de movilidad para estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios”.

Pero la puesta en marcha de UNIgreen no solo va a ser provechoso para la comunidad universitaria, sino que los beneficios se extienden también a todo nuestro entorno. “Los sectores empresariales que estáis implicados en agronomía, medio ambiente y biotecnología también vais a obtener muchas ventajas, como poder contar con intercambios de alto valor y con profesionales con una formación internacional y una visión de conjunto muy interesantes en un contexto económico como el actual. En definitiva, creo que la puesta en marcha de UNIgreen es uno de esos logros que va a suponer un salto verdaderamente cualitativo para nuestra universidad y nos va a traer muchísimas satisfacciones”.

UNIgreen se ha convertido en una de las 44 universidades europeas seleccionadas por la Comisión Europea para cooperar a través de fronteras y disciplinas ofreciendo currículos impartidos conjuntamente en campus interuniversitarios, que permitan a estudiantes, personal e investigadores disfrutar de intercambios de conocimiento y movilidades más fluidas, incrementando las oportunidades de nuevas colaboraciones en materia de investigación y docencia, en el intercambio de experiencias de gestión, o en el aprendizaje de idiomas, entre otras actividades.

Ramón Herrera asiste a la presentación del proyecto El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha mostrado el respaldo de la

Junta de Andalucía a UNIgreen. Herrera ha resaltado que la aprobación de este proyecto por parte de la Comisión Europea el pasado mes de julio refleja, una vez más, la fortaleza de las universidades andaluzas en el ámbito de la internacionalización. “De los diez campus europeos que ha concedido la Unión Europea a España, 4 son liderados por universidades andaluzas”, ha puntualizado. Ramón Herrera ha elogiado la labor de la Universidad de Almería, que ha logrado hacer realidad “este proyecto tan ambicioso” y ha mostrado el respaldo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para que se pueda desarrollar “de la mejor forma posible”.

El vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, ha explicado que, tras su conocimiento en 2017, la UAL incluyó en 2021 como acción de gobierno formar parte de un consorcio que presentara un proyecto de universidad europea, “nunca pensando en ganarlo”. Sin embargo, obtuvo una magnífica puntuación de 89 sobre 100, tras un duro e impecable trabajo de todo el Vicerrectorado y el Servicio de Relaciones Internacionales, encabezado por Tomás Lorenzana, director de Estrategia de Internacionalización.

El vicerrector ha destacado que UNIgreen “traerá múltiples oportunidades y proyectos y no solo para los estudiantes y personal de la UAL, sino también para para toda la provincia. UNIgreen será, si lo hacemos bien, el proyecto más transformador de la UAL que hayamos conseguido nunca”. Y utilizando el argot futbolístico, ha indicado que “la Universidad de Almería ha entrado por méritos propios en la ‘Champions league’ de la universidad europea. Y a nosotros no nos van a eliminar en octavos de final”.

Por su parte, Tomás Lorenzana, ha explicado la importancia de UNIgreen. “En la actualidad los proyectos de universidades europeas son muy limitados. Ahora mismo, somos 44 y la Comisión Europea en el plazo de dos años espera ampliar hasta 60. UNIgreen significa estar en otra división. Ahora la Comisión Europea nos pedirá que les ayudemos a desarrollar la nueva agenda europea de innovación o la estrategia europea para las universidades y eso es muy importante para la Universidad de Almería”. Además, ha anunciado que el “próximo 30 de noviembre tendremos una importante reunión de trabajo que marcará la puesta en marcha de UNIgreen en el mes de enero”.

Las universidades que forman UNIgreen, además de la UAL, son Agricultural University of Iceland – Iceland-, Agricultural University of Plovdiv – Bulgaria-, Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal-, Paris Sup’Biotech – France-, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Italy-, Warsaw University of Life Sciences – Poland- Haute École de la Province de Liège – Belgium-.