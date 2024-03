UGT hace un balance positivo de los datos del paro en Almería

La cifra de parados a nivel nacional asciende a 2.760.408 (-0,27%), en Andalucía 710.907 (-0,57%) y en Almería 51.490 (-0,99%). El paro baja en todas las provincias andaluzas excepto en Granada (0,11%) y Jaén (1,44%). Baja asimismo el paro en todos los sectores productivos; agricultura (-2,96%), industria (-0,73%), construcción (-0,54%), servicios (-1,28%) y sube en los parados sin empleo anterior (1,88%). La brecha de género entre hombres y mujeres en nuestra provincia persiste con una diferencia de paro masculino del 41,39% frente al 58,61% de desempleo femenino.

Por otro lado los datos publicados sobre beneficiarios de prestaciones en nuestra provincia constatan que el mes de enero el 29,49% de los parados no contaba con ninguna prestación. Dato que refleja una bajada de 2,81 puntos respecto al mes anterior. Respecto a la contratación, en febrero se realizaron 19.324 contratos en Almería, de los cuales 10.941 (56,62%) fueron indefinidos y 8.383 (43,38%) fueron temporales. El alta en la Seguridad Social sube en 2.859 personas respecto al mes pasado y se sitúa en Almería en 328.896 cotizantes a final de mes de febrero.

La Secretaria General de UGT Almería, Carmen Vidal, ha valorado positivamente el descenso del paro, el incremento de la contratación indefinida y de la afiliación a la Seguridad Social. “Estos datos son el reflejode un mercado laboral fuerte y resiliente, producto de todo el empleo de calidad que se está creando a raíz de la reforma laboral de 2021. Puestos de trabajo estables, asentados cada vez más sobre el contrato indefinido, lo que implica la configuración de unas relaciones laborales más sólidas, con una mayor capacidad de resistencia ante contextos adversos”.

Ha incidido sin embargo en la necesidad de abordar las deficiencias del mercado laboral de nuestra provincia como la falta de industrialización y el subempleo derivado de los contratos parciales involuntarios, que influyen en sueldos inferiores de los y las trabajadoras de nuestra provincia, así como la reducción de jornada hasta las 35 horas y la modificación de las causas y coste del despido. “Es necesario abordar el paro estructural de larga duración, una realidad que pone en evidencia la ineficacia de las actuales políticas activas de empleo, en tanto que no son útiles para mejorar la inserción de las personas con más dificultades de acceso al mercado laboral; algo que no parece solucionarse con la actual Ley de empleo aprobada sin el consenso social, al no proveer de los medios necesarios para desarrollar servicios para el empleo efectivos,especialmente los relacionados con la orientación profesional”.

UGT Almería asimismo ha instado al Gobierno Andaluz a poner en marcha este año un Plan de Empleo, así como las medidas de ayuda a las familias andaluzas, aprobadas y firmadas con los Agentes Sociales en elPacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía el pasado 13 de marzo y que contrarrestaría el empobrecimiento de las familias trabajadoras derivado de la crisis inflacionista, y la subida de tipos deinterés y que ahogan a la población desempleada en nuestra provincia.