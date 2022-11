Éste es el plan que presenta UGT Almería para hacer frente a la inflación

Una vez que fueron presentados la partida de presupuestos destinados a Almería por parte de la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO han hecho sus respectivas valoraciones y han presentado un plan de choque para paliar los efectos que la elevada inflación está teniendo en las familias almerienses y en los sectores productivos de la provincia.

Para Carmen Vidal, secretaria general de UGT, y Antonio Valdivieso, de CCOO, los presupuestos para 2023 no cumplen las expectativas creadas, no desglosan las diferentes partidas presupuestarias para conocer en qué se va a invertir en la provincia de Almería. A juicio de ambos, la Junta no apuesta por un modelo productivo enfocado a la industrialización y no ha informado qué proyectos nuevos se van a llevar a cabo ni la repercusión que puede tener en el empleo.

"La mayoría de las partidas que vienen a Almería son de los Fondos Next Generation. Realmente, la Junta no ha puesto un montante económico para mejorar a la provincia. Nos presentan unos presupuestos con el Hospital de Roquetas, por ejemplo, que ya venía presupuestado anteriormente, y que se va a hacer con Fondos Next Generation. Engañar, no. Que digan exactamente qué partida económica se ha implementado para nuestra provincia. Lo que sí sabemos es que en industrialización no hay nada, estamos por debajo del 10%", apuntaba Carmen Vidal ante los medios de comunicación.

El contexto actual de crisis parte del año 2021 y se vio agravado con la guerra de Ucrania. El poder adquisitivo de las familias ha empeorado y se ha incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social que ya asciende en Andalucía al 38,4%, al tiempo que la cesta de la compra se ha encarecido un 17% de media afectando en gran medida a productos esenciales como el aceite de oliva que se encareció un 55%, frutas, huevos, pollo o leche que rondan el 25% de encarecimiento y la electricidad y los combustibles baten récord de precios.

Plan para paliar los efectos de la inflación

Entre estas propuestas se encuentra la exigencia de un Bono Carestía que permita pagar los suministros básicos, agilizar la Renta mínima, recuperar la desgravación de hipotecas y rentas de alquiler en IRPF, gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años y de los libros de texto en educación infantil. Asimismo es imprescindible apostar por la mejora salarial, reforzar el escudo de protección social y reforzar nuestro modelo productivo. Para ambos sindicatos es necesario asimismo un mayor control del precio de la cadena comercial del sector primario para garantizar la suficiencia de alimentos y accesibilidad a los precios.

Ambas fuerzas sindicales lamentan que las políticas económicas del Gobierno andaluz se dirijan especialmente a las clases más pudientes, que solo representan un 0,2% de la población, dejando en la estacada el 99,8€ restante. Los sindicatos apuestan por un cambio de modelo productivo en el que se incremente el peso de la industria y la innovación dentro del marco del respeto al medio ambiente e inciden en la importancia del cambio de mentalidad energética apostando por el ahorro y eficiencia energética con primacía de las energías renovables UGT y CCOO abogan por reforzar los Servicios Públicos, invirtiendo en sanidad, educación y servicios sociales incrementando las partidas presupuestarias y dotando de los Recursos Humanos suficientes los Pilares del Estado del Bienestar.