Unica Bienestar: sostenibilidad, salud y Fitness Revolucionario

De maestro de ceremonias actuó Enrique de los Ríos , gerente de Unica Group. Su magistral presentación sirvió no sólo para explicar las virtudes y bondades de la empresa, sino para motivar y llenar de ganas a los empleados de unirse al Fitness Revolucionario con Unica Bienestar . “En este programa lo que queremos es darnos un impulso después de lo mal que lo pasamos con el coronavirus. Queremos una vida mejor tanto a nivel personal como dentro de la empresa. Todos los que trabajamos aquí debemos saber que estamos en una empresa que se preocupa por ellos y que cuida de ellos. Tenemos la suerte de estar en una empresa que tiene futuro y queremos que la gente que trabaje aquí tenga el máximo bienestar posible. Como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida es la calidad de tus pensamientos. Hay que empezar a cuidar de uno mismo para cuidar, por ejemplo, de una empresa”, apuntaba el gerente.

El autor de varios libros habló de la importancia de comer saludable, algo que lleva años exportando al mundo la cooperativa almeriense. “Hay que cambiar el concepto de dieta. En su etimología griega, significa estilo de vida, pero nosotros la hemos convertido en un período de sacrificio. Unica produce unas verduras con unos sabores increíbles y se pueden cocinar unos platos muy saludables y muy sabrosos. Además, no pasa nada por incluir de vez en cuando un capricho: si un 80% de tu comida es saludable, no pasa nada por comer una pizza o beberte una cerveza”.

"Somos una empresa de personas no de kilos, y por eso nos preocupan nuestros trabajadores”

En un abarrotado auditorio del Edificio Pitágoras del PITA, Vázquez presentó las claves de su programa a los empleados de Unica Group . “Hace más de una década empecé a comunicar sobre cosas a las que no le veía mucho sentido, como comer cinco veces al día, hacer ayuno intermitente, la necesidad de ganar masa muscular... Cuando hablaba de estas ideas y la gente las aplicaba y les iba bien, me decían que era muy revolucionario porque rompían con mitos que existían”, algo que fue calando en la sociedad: “Fue un movimiento que empezó con amigo, de ahí pasé a arrancar un blog que empezó con mil visitas al mes a más de un millón. Del blog a youtube y, ahora, a abrir eventos como éste de Unica Bienestar ”.

Es por ello que la cooperativa ha desarrollado entre sus empleados y familiares el programa Unica Bienestar, que ayer unió con Marcos Vázquez, bloguero y creador del Fitness Revolucionario, un programa no sólo de entrenamiento físico, sino un modo de vivir. Se trata de unir la filosofía laboral de Unica , su esencia como empresa, con la innovadora salud global por la que apuesta el entrenador y escritor español.

Unica Group no es sólo el primer exportador hortícola de España , que ya es lo suficientemente importante. Además, la empresa almeriense lleva años concienciando a sus trabajadores de lo importante que es llevar una vida saludable tanto por el bienestar personal como por el posterior rendimiento en su puesto de trabajo.

El mito de no tener tiempo

Una de las cosas en las que más insistió Marcos Vázquez es en concienciarse de la importancia de repartir bien el tiempo para que haya oportunidad de trabajar, de estar con familia y amigos, además de sacar un rato para hacer ejercicios físico. Tiempo al cabo del día hay de sobra, lo que hace falta es distribuirse bien y estar motivados para afrontar todos los retos. “Otro de los mitos que trato de desmontar es que tenemos que entrenar mucho tiempo y no es verdad. Podemos hacer entrenamientos muy efectivos en media hora, no es un tema de tiempo, es un tema de prioridades. Es de lo que le he hablado a la gente, que entiendan lo que es la salud global y darle unas herramientas para llevarla a cabo. Si hacemos una auditoria del tiempo de cada persona, seguro que encontramos huecos para entrenar”.