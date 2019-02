El plan de arrastre ‘contra’ la pesca continúa y la Junta ‘paralizada’

El tiempo corre en contra de los pescadores de arrastre del Mediterráneo español, concretamente, contra Andalucía, mientras la Junta, tras el cambio de gobierno, no termina de arrancar, al menos, para los asuntos pesqueros. El lunes, según detalla el sector en Almería, el trílogo político de la Unión Europea (Consejo, Parlamento y Comisión) llegaba a un principio de acuerdo sobre el plan plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, el cual no recoge, de acuerdo a las palabras de José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca) y vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), ninguna petición del sector español, salvo un par de cuestiones obvias.

El principio de acuerdo contempla la reducción del esfuerzo pesquero en un 10% durante el primer año y del 40% en cinco años, independientemente de la situación de cada caladero. Además, mantiene la restricción de la actividad de los arrastreros en los fondos marinos hasta 100 metros de profundidad durante tres meses, aspecto que el sector dejó en evidencia tras la manifestación del Stecf (el comité científico, técnico y económico para la pesca) en el que la Comisión justifica su propuesta que señala que no alude a esa distancia de profundidad puesto que no se encargó un estudio sobre ello, mientras sí hay un estudio de la Mediseh (Mediterranean Sensitive Habitats) que pone de manifiesto que los alevines, sobre todo, de salmonete, merluza y bacalailla se localizan a más de 200 metros de profundidad. Además, se mantiene el periodo de referencia de 2015- 2017 para calcular el esfuerzo cuando el sector pedía el 2012- 2016 y que fuera en base al número máximo de días acreditados y no el esfuerzo medio en número de días. “En esta línea se acuerdan las horas relativas al esfuerzo pesquero según la conveniencia de Francia e Italia y sin tener en cuenta al Mediterráneo español. Por otro lado, se prevé la eliminación de las paradas temporales. Aunque esto no es definitivo, las perspectivas no son buenas”, afirma Gallart.

El sector pesquero afirma que mientras el reloj corre en su contra, la consejera Carmen Crespo no actúa

Los pescadores almerienses tachan al Ministerio de Agricultura de complaciente con las decisiones que está tomando la UE e incluso en lugar de defender a su sector, llegaba recientemente a sellar un compromiso con Francia e Italia en cuestiones que perjudican la actividad en España. En esta línea, el sector pesquero andaluz tenía a la administración autonómica como aliada, si bien desde el cambio de Gobierno acusa la falta de liderazgo en defensa de la pesca de arrastre en este momento crítico. Además, mientras sí se ha pronunciado sobre otros temas como los relativos al sector agrícola, reprocha a la nueva consejera de Agricultura, también almeriense, Carmen Crespo, el no mediar en este plan que puede acabar con un sector que consta de 92 embarcaciones en la comunidad (48 en Almería) que generan 460 empleos directos (240 en esta provincia) y unos 2.300 indirectos (1.200 en los límites almerienses).