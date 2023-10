Una mañana comprando en el mercado pese a la inflación: "Vamos de un sitio a otro buscando"

En el Mercado Central hay, con el amanecer de un nuevo día, más personas desayunando que comprando. La mañana, ventosa y nublada, no invita a salir de casa. En uno de los puestos se atisba a una consumidora. Se llama Cristina Cruz y es compañera de profesión, no aquí sino en la televisión gaditana. Siempre que pasa por Almería, acude al mercado. “Siempre que puedo, vengo a comprar”, explica.

La diferencia de precios no se nota en demasía, apenas en productos puntuales. “Un poquito se nota pero no mucho”, señala. Las principales diferencias están en las hortalizas. “Allí no pagaríamos lo que se paga aquí por un kilo de tomates”, añade. Es lo que más se lleva. Un producto de la tierra, kilómetro cero, que se valora. Allí se queda, esperando en el puesto, mientras periodista y fotógrafa siguen su ruta. Ella se pasará luego por el pescado.

Allí le atenderá Paco, ‘El Sevillano’, como reza el cartel que tiene en uno de los puestos que ocupa el centro del sótano. La del periodista es una profesión que le provoca cierto resquemor a él. “Se han encarecido algunos productos, no todos han subido lo que realmente sale por la televisión”, explica con su género delante. Sobresale una espectacular cabeza de aguja de la que es difícil apartar la mirada.

El periodista lo intenta y la conversación prosigue. A estas alturas, Paco complementa sus críticas al papel de los medios de comunicación. “Hay muchas cosas que han bajado de precio, el pescado de diario no ha subido cómo realmente aparece”, añade. Los medios de comunicación dan una imagen “alarmista”, según cuenta. “La gente coge esa idea y piensa que está todo más caro”, añade.

Es hora de mirar los datos. El IPC en la provincia de Almería está, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, en el 4,1%, seis décimas más que a nivel nacional, que se sitúa en el 3,5%. La tasa interanual es una de las mayores de Andalucía, junto a la de Huelva. Los principales productos responsables de este alza de los precios son los aceites y grasas, con un crecimiento del 8,2%, y las legumbres y hortalizas, con una subida del 3,2%. Después de los datos, las sensaciones. Paco ve desde su atalaya diariamente cómo las personas van con la predisposición de comprar menos por la situación del IPC. “Miran el precio pero no ven si ha subido algo, ya dicen que cada vez está todo más caro”, recalca Paco.

En el puesto de la verdura se encuentra Sor Ana Muñoz, que se dedica a cuidar a enfermos en su domicilio durante las noches. Está comprando para otra persona, no para ella, por lo que busca en el puesto “lo mejor”. “En el mercado dicen que está muy caro”, asegura. Realmente, lo está en todos lados. Ella lo sabe. “Vamos de un sitio a otro buscando”, asegura. “El mercado es el que mejor calidad tiene, vamos buscando lo mejor”, señala. Al principio es reticente a hablar pero luego se muestra encantada. Dice que es la primera vez que habla ante la prensa. “Buscamos el precio pero también la calidad, jugamos con eso”, cierra.

En el mostrador de la carne se encuentra Manuel Díaz. “Hace tres o cuatro años gastabas 120 euros y hoy te dejas 230”, asegura. Eso sí, ni él ni su familia se recortan a la hora de consumir lo que necesitan. “Yo sigo comprando lo mismo, lo esencial del día a día”, señala. La leche es uno de los productos en los que él más ha notado la subida. “A mi me gusta comprar en el mercado, son cosas más frescas que en un supermercado”, explica. El precio no le frena a la hora de acudir a los puestos ‘de siempre’. Los ‘caprichos’ son los que más problemas dan a la hora de medir los gastos. Más de un entrevistado confiesa recortarlos con una crisis inflacionaria que, de momento, no tiene fin.