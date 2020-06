Una escultura en cada capital andaluza para honrar a los sanitarios y a toda la sociedad

La pandemia por la COVID-19 ha marcado las vidas de toda una generación. El miedo y el dolor por la cantidad de vidas perdidas en todo el mundo derivadas de una enfermedad para la que aún se busca una cura y que además ha provocado una terrible crisis económica y social, ha forzado un cambio de conciencia en las personas y al tiempo ha sacado todo lo mejor de ellas, mostrando también que el ser humano es capaz de lo mejor en momentos de dificultad.

Especial mención tienen, por haber estado en primera línea de batalla unos sanitarios que se han dejado la piel con los enfermos, arriesgando las suyas propias.

Por ello, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), que gestiona la Marca Macael, presentó en el día de ayer en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía y con la que colaboran, las ocho esculturas de mármol Blanco Macael que serán colocadas en las ocho capitales andaluzas como reconocimiento a estos profesionales y, en definitiva, a toda una sociedad en la que cada persona ha colaborado para salir adelante de una u otra forma.

Jesús Posadas, presidente de AEMA, y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, fueron los encargados de dar a conocer esta obra que conmemorará para siempre tan importante trabajo y que además hará que nunca se olvide cual ha sido la enseñanza y los valores que han dejado esta situación tan especial.

“Quiero trasladar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía y a su presidente para la presentación de un proyecto que desde su concepción nos pareció muy especial. Este homenaje que realizamos en mármol blanco de Macael recordará para siempre la labor que están haciendo los que están luchando en esta crisis sanitaria de la COVID-19 desde el frente más conflictivo. Me refiero como no, a los sanitarios y también el resto de agentes andaluces que han colaborado tanto en sus respectivos puestos de trabajo como a pie de calle dándolo todo por los demás”, expresó, emocionado, el presidente de AEMA, Jesús Posadas, quien desveló las ocho razones que desde su concepción dieron sentido a este homenaje.

De esas ocho motivaciones, la primera es la labor de los sanitarios de Andalucía, con un espíritu luchador sobresaliente por defender la salud pública y que se han convertido ya en un auténtico símbolo en la lucha contra la mayor pandemia global que ha asolado en este siglo.

La segunda razón es la paciencia y fortaleza de sus familiares, que desde la sombra los han apoyado y han sufrido las consecuencias de su exposición.

La tercera razón son las víctimas y sus familiares. “Si ya de por sí perder a un ser querido es duro, no poder despedirse de él lo multiplica exponencialmente. Mi más sentido pésame para ellos y mi recuerdo para todos los que nos han dejado”, expresó Posadas.

La cuarta es para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han velado desde la calle para que se cumpliera con las normas de confinamiento y así salir de esta situación. Un ejercicio de vocación y servicio. Una razón que se hace extensiva también a sus familiares, que seguro han llevado con mucho temor la situación.

“La quinta es la labor de nuestro consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre. Recuerdo una comparecencia suya en la cual nos instaba a la responsabilidad individual, a protegernos y a ser solidarios. Quiero destacar su labor como profesional de la medicina y recordar como nos puso a todos un nudo cuando en su comparecencia se le escaparon algunas lágrimas”, dijo el presidente de AEMA ante un consejero presente en esta cita.

Una sexta razón es el homenaje a la sociedad española en general y a la andaluza en particular, por su comportamiento ante una situación inaudita que ha requerido la vida y que ha enseñado muchas cosas que antes no se valoraban.

La séptima es el trabajo impagable de todos los empresarios y trabajadores que no han parado su actividad para asegurar que dispusiéramos de todos los servicios esenciales durante la pandemia.

Y una última razón es para homenajear a los muchos voluntarios, que de manera anónima, no han dudado en ayudar a los más necesitados en esta crisis.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó cómo estos últimos meses han estado marcados “por el dolor, el sufrimiento y la incertidumbre; donde se han derramado lágrimas por las pérdidas de familiares y amigos, que desgraciadamente hoy no están con nosotros. Hemos vivido también lágrimas de impotencia y rabia por no poder hacer más allá de lo que se ha podido desde el punto de vista científico, sanitario e incluso administrativo, por no poder llegar a más contra la capacidad infecciosa de este virus”, manifestó el presidente durante una cita que calificó como muy especial y donde dejó claro que “en estos tres meses y medio ha quedado demostrado como es esta sociedad andaluza en su conjunto y se ha puesto en valor el enorme coraje y capacidad de sacrificio que tiene”.

El destacado escultor, Navarro Arteaga, ha sido el creador del modelo de escultura que será el referente para la talla en piedra. El artista contactó para ser parte de este proyecto con la asociación y lo ha hecho de forma totalmente altruista. Presente en esta presentación en el Palacio de San Telmo, aseguró que este trabajo “va a quedar en mi memoria y en lo profundo de todo mi ser esta obra, porque es inmortalizar para siempre esa lucha y ese esfuerzo que tantas personas han dedicado, en cuerpo, alma y vida. Nos queda mucho por delante. Por desgracia llegará ese segundo round para el que hay que ser fuertes. Estamos en vuestras manos y la lucha será otra vez con el compromiso de todos. Seguid con ese ahínco, esfuerzo y ganas de luchar por el prójimo”.

En este sentido, el propio Moreno se refirió a a los rebrotes del coronavirus que se están produciendo en otros países ante lo que ha pedido prudencia y no bajar la guardia, ya que, “el virus sigue existiendo y hay que insistir en el uso de mascarilla, en la higiene y limpieza de manos y en seguir manteniendo la distancia de seguridad entre unos y otros”. “A partir del lunes volvemos a la normalidad en el conjunto del país y debemos protegernos y proteger a los demás. Si todos ponemos de nuestra parte la incidencia ante posibles rebrotes tendrá en nuestra comunidad una menor incidencia. Sigamos trabajando para acabar con esta pandemia”, concluyó.