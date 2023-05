Una emprendedora almeriense crea esta plataforma digital para fisioterapeutas

La fisioterapia un sector fundamental en la sociedad actual, donde el agobio y el estrés se traducen en continuos latigazos cervicales o nudos musculares en la espalda. Pero como cualquier tratamiento sanitario, cuesta descolgar el teléfono y ponerte en manos del profesional idóneo. La cartera del fisioterapeuta suele estar más basada en el boca a boca que en el azar de las Páginas Amarillas.

Al sector le faltaba lo que Ana Belén Carrión ha desarrollado, una plataforma digital que permita poner en contacto al ciente con el profesional, para unir las capacidades del uno con las necesidades del otro. Además de otra serie de variables como la distancia, la especialidad, la confianza basada en las opiniones de otros usuarios... Esta emprendedora almeriense creó ‘Tufisio.com’, una app digital que triunfa en España y Latinoamérica.

Es una plataforma online destinada a los mercados de habla hispana, gracias a la cual los usuarios pueden encontrar un fisioterapeuta acorde a sus necesidades, valoración, especialidad, cercanía... Gracias a ella, también al fisio se le potencia su imagen con un perfil muy atractivo y mediante un gestor de citas online”, destaca la almeriense a la que se le ve activa en su promoción. Sin ir más lejos, en el pasado Medio Maratón Ciudad de Almería estuvo en la Feria del Corredor repartiendo información y atendiendo a todos aquellos corredores que con posteriorioridad iban a necesitar un masaje descontracturante.

¿Y cómo una idea que parece tan evidente no se había desarrollado antes? Es lo que tienen los buenos emprendedores, su mente y sus ojos analíticos van más allá que los del resto. “En el confinamiento, tuve tiempo para pensar. Tengo gente cercana como por ejemplo mi suegro que es fisio y me preguntó cómo podía potenciar las citas privadas, no mediante aseguradora. Se me ocurrió investigar y me di cuenta que el sector de los fisios no estaba digitalizado y necesitaba una plataforma similar a Airbnb para fisioterapia”, explica Carrión.

Hay un dato que no pasó desapercibido para esta almeriense y que le impulsó a desarrollar ‘Tufisio.com’. El 90% de los pacientes obtienen información sobre fisioterapia a través de Internet. De esta forma, gracias a esta plataforma, los profesionales van a poder mostrar toda la información sobre su forma de trabajar y su centro en la pantalla de un móvil. Es como tener una página web propia, pero con un uso tan sencillo como un perfil de una red social, y, sin necesidad de pagar un dominio y un mantenimiento. “Somos una plataforma que tiene dos tipos de usuarios, paciente y fisio, que deben de encontrar lo más rápido posible lo que buscan”, decía en ‘Enredad@s’ Enric Sabaté, responsable de marketing.