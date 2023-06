La farmacia almeriense se digitaliza: ya puede comprar con Glovo, Uber y Just Eat

Es adaptarse o morir. Como la gran mayoría de sectores del actual panorama económico, el farmacéutico también está sufriendo un proceso de digitalización que le lleva a reinventarse. Un cambio del tradicional modelo de venta al público en el establecimiento a la compra por Internet de productos, eso sí, parafarmacéuticos. Quién sabe si el coronavirus no potenció esta opción de compra/venta de artículos a través de la red.

En la provincia de Almería son ya 120 las farmacias que forma parte de la red de LUDA Partners, lo que les permite disponer de un soporte online para que el cliente pida sus productos: lo pueden hacer bien a través de las páginas webs de los principales laboratorios nacionales e internacionales, bien a través de las famosas apps de Glovo, Uber y Just Eat.

La capital, El Ejido, Roquetas de Mar, Huércal de Almería... son ya muchos los municipios en los que se está desarrollando este proyecto y en las próximas fechas, muchas más se unirán a la red. De hecho, de momento sólo está en funcionamiento en los grandes municipios de la provincia, pero la propia evolución de la sociedad llevará a pueblos más pequeños, donde Internet es una realidad desde hace años, a que las farmacias también tengan estos marketplaces (espacio comercial virtual que sirve como intermediario entre los compradores y vendedores), para facilitar la vemta de productos de parafarmacia, nunca medicamentos.

La venta se hace siempre desde la farmacia más cercana al cliente

El proceso es muy sencillo. Cuando un cliente accede a una de estas tres aplicaciones de entrega a domicilio, lo que ve es el catálogo completo de la farmacia más cercana. Una vez se formaliza la compra, llega un aviso al comercio para que lo tramite como siempre y meta el producto en una bolsa para entregárselo al repartidor.

En ese momento, tanto el producto como el servicio de transporte, ya han sido pagados por el usuario. La farmacia no tiene que perder tiempo con el embalaje y tampoco aplicar ningún descuento, ya que lo va a cobrar al precio al que lo tiene expuesto o almacenado. Por ello, los establecimientos farmacéuticos no compiten por precio o posicionamiento web, pues la venta la realiza la farmacia más cercana con los productos disponibles y al importe que tienen en su botica.

Las farmacias almerienses no tienen que realizar una inversión inicial para empezar a vender su parafarmacia online, ya que este proyecto no contempla ni gastos fijos ni permanencia, sino que se sustenta en un modelo de negocio basado en el éxito de venta.

Si ésta no vende, no se cobra nada (ni por empezar en el proyecto, ni por permanencia, no se cobra nada en absoluto). Además, como aparece detallado por contrato, la venta se hace siempre desde la farmacia más cercana al cliente, los datos nunca se venden, ni se extraen y no se da la posibilidad de comparar los precios entre farmacias.

De esta forma, prácticamente el cien por cien de las aplicaciones de quickcommerce, o entrega a domicilio, se encuentran ya trabajando con LUDA Partners y haciendo que las que efectúen esta venta online sean las farmacias que llevan a cabo su labor diaria en la provincia de Almería.

Eso en lo referente a la venta a través de Glovo, Uber y Just Eat. Pero además, las farmacias almerienses también pueden formar parte de los proyectos online de venta de parafarmacia a través de las webs de los laboratorios nacionales e internacionales de referencia.

Recientemente, se han suscrito diez nuevos acuerdos con laboratorios por parte de LUDA Partners. Por tanto, esta ted ya trabaja con los laboratorios líderes de cada una de las principales categorías de parafarmacia, como dermocosmética, nutrición infantil, botiquín, incontinencia o salud sexual. Además, entre sus partners figuran los dos mayores anunciantes del mundo, teniendo en cuenta todas las categorías comerciales.

El proceso es también muy sencillo. Cuando un cliente compra un producto a través de las webs de estos laboratorios, la venta la realiza directamente la farmacia más cercana que tenga disponibilidad completa del carrito de productos solicitados y sin comparar precios entre ellas. El farmacéutico tan sólo tiene que preparar los productos y esperar a que el cliente pase a recogerlos o que un repartidor de una compañía de mensajería se los lleve a su domicilio.

Sin renunciar a su esencia ni a su filosofía, el negocio de la venta de productos de parafarmacia inicia un interesante proceso de modernización, que lo va a acercar al cliente. Es un cambio importante respecto al modelo tradicional, pero cargado de las oportunidades.

“Lo más vendido de forma online son los test de embarazo”

El gestor de la farmacia de La Térmica, Enrique García, cuenta su experiencia con esta nueva forma de venta a través de los marketplaces y la página web. Indica que es un movimiento en el que hay que estar, pero quiere destacar la importante labor asistencial cara a cara que realizan con el cliente.

–¿Qué supone la digitalización para las farmacias?

–Es una adaptación a los tiempos que corren. Hoy en día, además de estar más informados y de comparar precios y características de los productos, los clientes son más exigentes, puesto que piden que el artículo les llegue a casa y lo haga en un tiempo determinado. Tal y como está cambiando el mundo, hay que estar ahí y debes de ofrecer este servicio. Lo más cómodo es que esto no existiera y sólo tuviéramos que esperar al cliente en nuestra puerta. Pero vamos en el camino de la modernización y hay que estar preparados.

–Este proceso aumentará el número de clientes.

–Estar bien posicionado es importantísimo en este mundo. También es cierto que existe una importante guerra de precios de los grandes hacia los pequeños.

–¿Cómo se posicionan?

–Los marketplaces tienen sus reglas de juego. El que nosotros usamos, por ejemplo, se hace por cercanía de la farmacia a la vivienda del cliente, algo así como ocurre con los de comida. Hay otros que funcionan con el precio más bajo de los productos y la app te redirige al más barato de toda España. Es cuestión de ver cómo actúa el marketplace y si te beneficia o no. Los segundos, por ejemplo, que a simple visto parecen peor por el tema de vender más barato, pues te sirve para darle salida a stock que tienes parado. La otra palanca en la que también tienes que saber posicionarte es a través de tu página web o tienda online.

–¿Han notado la bajada del cliente presencial?

–Llevamos poco tiempo, pero conocemos bien el sector. No se nota tanto que el cliente deje de acudir a la farmacia, puesto que ofrecemos un servicio más completo, un consultorio farmacéutico. La gente agradece poder preguntar por su tratamiento, con qué lo pueden complementar... Además, las farmacias también colaboramos con otros servicios sanitarios como nutricionistas. Lo que es cierto es que las ventas a través de canales digitales van creciendo año a año.

–¿Qué productos son los que más les pide la gente?

–Normalmente nos salen bastante los test de embarazo, productos de las gamas conocidas de preservativos y de higiene sexual, y también algo de dermocosmética.

"Nuestras ventas a través de los canales digitales van creciendo año a año conforme la gente conoce las app”

–¿Cómo es el funcionamiento?

–Cuando es por marketplace, ellos te ofrecen el paquete completo: te llega un pedido a través de una aplicación, tú lo preparas y el repartidor lo recoge y lo lleva a su punto de destino. En el caso de la tienda online propia, tú llevas todas las partes del proceso.

–Esto supone un salto de calidad para la farmacia tradicional.

–Es un mundo nuevo que se abre, hay que estar ahí y ser todo lo competitivo que se pueda. Si lo pensamos con sangre fría, sigue habiendo farmacias de pueblo que no ofrecen venta online pero han mejorado muchísimo su labor asistencial, con lo que han crecido muchísimo. Yo creo que esta labor asistencial es la transformación más grande que están sufriendo las farmacias y luego, por supuesto, el plano de la venta online que te ayuda a ser conocida en una gran ciudad y estar bien posicionada.