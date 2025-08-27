Un cuarto de la flota almeriense, parada para que haya gamba roja en Navidad: "Es una barbaridad"

La gamba roja de Almería tiene este fin de semana su clásica cita en la Feria de la capital, donde se pone en valor la calidad y el sabor de este producto del mar, que es la reina de la flota almeriense.

Sin embargo, la campaña está siendo complicada para los pescadores almerienses. El comisario no cambió el rumbo restrictivo de su antecesor y volvió a limitar los días de trabajo y las cuotas de capturas de la pesca de arrastre. Por eso, parte de la flota de la capital está amarrada estos días. “Está siendo un año muy complicado, puesto que como ya hemos dicho en varias ocasiones y con los informes científicos que nos avalan, el stock está plenamente recuperado y hay cantidad de gamba en los caladeros. Con los recortes de Bruselas, tanto en días y principalmente por las TAC (kilos de captura), los barcos tienen que dejar de pescar ya en estos días de verano, por lo que se nos puede terminar la campaña de agosto, puesto que tienen que dejarse kilos para Navidad”, indica José María Gallart, presidente de FAAPE, que califica como “disparate, una barbaridad” la situación que está pasando la flota: “Están poniendo en serio riesgo la rentabilidad de esta flota, que es muy especializada en esta captura. Lógicamente, dirigirse a otras especies, (como es el caso de la gamba blanca) conlleva unas pérdidas económicas importantes”.

Alrededor de un cuarto de la flota almeriense no faena estos días de feria para tener guardarse kilos de capturas para la Navidad. “Cada embarcación tiene unos kilos asignados (una media de 50/70 diarios) y el armador hace sus cálculos de los días que le quedan. Nos estamos dejando kilos suficientes para garantizar la campaña de Navidad, que es muy importante por precios y es la que prácticamente viene a salvar la economía de las empresas del sector pesquero a lo largo del año”.

‘La gamba roja se va de Feria’, este sábado 30 en la Plaza de las Velas Dentro del programa festivo de estos días en la capital, uno de los eventos gastronómicos que más almerienses reúne es La gamba roja se va de Feria. Son ya cuatro años en los que se viene realizando en distintos establecimientos de la capital y en este 2025, la jornada tiene una nueva ubicación. “Entendimos que este año había que dar un impulso más y aprovechando la jornada gastronómica que hace el Ayuntamiento en la feria, le vamos a dedicar el sábado a nuestra reina de la flota pesquera. En el recinto de Sabores Almería en la Plaza de las Velas, el chef Rafael Rodríguez va a hacer una serie de recetas con la base de este producto y luego, como novedad, tenemos el primer Concurso Nacional de Degustación de la Gamba Roja, donde habrá un total de 21 participantes”, decía Gallart. El buen trabajo de promoción y marketing que se está llevando a cabo de la gamba roja de Almería está calando en la sociedad. “Quisimos darle un impulso, también para que se viera reconocido el buen trabajo de nuestros pescadores. Llevamos tres años con la marca, tenemos una aceptación importante, lo que nos ha llevado a abrir nuevos mercados en Madrid. Todo este trabajo es por el bien de nuestra flota pesquera”, finalizaba el almeriense.

Cartel.

El almeriense tiene claro que el reparto de cuotas es un rejón para la pesca de arrastre almeriense. “En la reunión que mantuvimos con el ministro en julio, dejamos claro que queremos la eliminación de las TAC porque no tienen ningún aval científico y ya bastante tenemos con los recortes de días. Quiero recordar que la gamba roja del Mediterráneo es la única especie del área europea que está sometida a dos límites de gestión, uno de días y otro de kilos, una auténtica barbaridad. Nuestra postura, la de toda la flota española del Mediterráneo, es que el ministro tiene que conseguir que se eliminen las TAC en el próximo Consejo de diciembre”.