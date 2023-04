“Los hoteleros son los que deben salir fuera a vender Almería”, José María Rossell

Pasado el mal tiempo de la pandemia, ¿se han recuperado los porcentajes de ocupación hotelera que había antes del covid?

Los porcentajes de ocupación ya el año pasado estuvieron a niveles muy altos. El problema que tenemos desde el año pasado es el incremento de los precios sobre todo en la electricidad que se ha triplicado o cuadruplicado según en qué casos. Y toda la inflación que han sufrido los alimentos, que se notan mucho en cualquier establecimiento hotelero.

¿Y estas subidas han hecho más reacios a los clientes en cuanto a reservar unas vacaciones?

Es posible, pero nosotros lo que valoramos y controlamos es la facturación global. Entonces, por ejemplo, ahora mismo para todo lo que es verano hasta final de año nuestra previsión de facturación con respecto al año pasado está casi un 50 por ciento por encima. Son buenas cifras, sin lugar a dudas.

¿El impacto de la pandemia ha hecho que sea necesario empezar desde cero?

No, desde cero no, pero un cierre de varios meses es mucho más dramático. El dato de facturación que tenemos es de ahora mismo, cuando terminemos el año sabremos si se han mantenido estos resultados y sobre todo, cómo ha afectado la inflación y el coste de la energía, porque el año pasado ya fue un año bueno en facturación y en cambio, los resultados no fueron buenos por la inflación y el aumento de la electricidad.

¿Cómo han afrontado el tema de la crisis? ¿Han tenido que hacer un reajuste de precios?

Aguantando, otra cosa no podíamos hacer. No hemos tenido que reajustar precios. Primero, porque normalmente quitando los hoteles de ciudad, los precios se fijan con casi un año de antelación. Entonces no se pueden mover. Nosotros vendemos una gran parte de reservas a clientes repetitivos y con mucha antelación, ya sean paquetes vacacionales o no. La gente viene cada vez más por sus propios medios. Pero los precios no son para cambiarlos todos los días, que suba un poco la electricidad no es para cambiar los precios. Eso lo puede hacer un hotel de ciudad, pero en un hotel vacacional no se puede hacer.

En ese caso, ¿los hoteles vacacionales han sufrido más?

Han sufrido igual que todos. Estoy hablando de precios que en los hoteles de ciudad son como en las compañías aéreas, que se cambian y se mantienen en función de la oferta y la demanda. Es decir, se suben de un día para otro sin problemas. Pero eso es así, eso es negocio, pero en el sector vacacional si es con terceros se contrata prácticamente con un año de antelación, por lo que nosotros sacamos nuestro folleto antes de Navidad para todo este año 2023. Entonces, ya los precios no se tocan.

La promoción del turismo en Almería ¿se está haciendo bien por parte de las administraciones?

Con la nueva Consejería de Turismo ha cambiado. Pero no es solo un problema de la administración, es un problema de los propios empresarios. El gran drama que tenemos en Almería es que no hay cadenas hoteleras potentes en Almería, y las que hay, les da igual porque tienen sus negocios fuera de Almería. Entonces falta empuje y salir a vender, porque no se ha salido a vender Almería fuera.

¿Qué habría que hacer para solucionarlo?

Yo cuando empecé hace 55 años me pasaba el invierno fuera de Almería, visitando touroperadores para intentar vender Almería. Pero la quiebra de estas entidades nos ha perjudicado mucho. Antes teníamos siete u ocho vuelos con Alemania a la semana. Vino la quiebra y se acabó.

¿Y ahora hay una perspectiva distinta?

Hemos mejorado pero estamos a años luz de como estábamos hace 20 años. Nos queda un trecho muy grande por recorrer.

¿Cuál es el camino?

Primero que el cliente se vaya satisfecho y repita, que se llenen los aviones y que luego la gente salga a vender. No podemos esperar a que caigan del cielo los clientes, los clientes hay que ir a buscarlos. La administración no puede salir a buscar clientes porque ese no es su negocio.