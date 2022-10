Otro jarro de agua fría para la pesca, esta vez desde el Gobierno de España

El sector de la pesca de arrastre no perdía la esperanza hasta el último momento; pero ya no hay marcha atrás. Este sábado pasado entraba en vigor la obligatoriedad de modificar la longitud mínima del copo de los artes de arrastre hasta 3 metros, pero hasta último momento el sector intentó que el Ministerio de Pesca recapacitara sobre una medida que para él va a perjudicar más aún a una actividad que ‘acotan’ por distintos frentes. Tal es así que el pasado miércoles, como comunica la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la Federación Andaluza de Cofradías Pesqueras (Facope), representantes del sector pesquero del Mediterráneo mantuvieron una reunión con Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca, siendo el principal motivo la modificación de la longitud mínima del copo de los artes de arrastre.

“En esta ocasión no es Europa quien castiga al sector del Mediterráneo, sino que es España”

Según recuerdan las federaciones andaluzas, esta imposición viene recogida en el Real Decreto 502/2022 de 27 de junio por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. Durante el proceso de alegaciones en la tramitación del real decreto, el sector del Mediterráneo manifestó con argumentos técnicos y científicos la no idoneidad de esta norma, “puesto que supone una modificación en la estructura del arte que no se corresponde con la realidad de la actividad pesquera ni con los segmentos de flota”. En este sentido, José María Gallart, presidente de la FAAPE iniste en que no se tiene en cuenta las peculiaridades de cada embarcación y las zonas de pesca, así como la multiespecifidad de la actividad.

Para las federaciones pesqueras andaluzas una vez más el sector no ha sido escuchado ni atendido en sus peticiones, “a día de hoy nos encontramos con una norma de obligado cumplimiento que solo viene a perjudicar el normal desarrollo de nuestra actividad sin ningún fundamento real científico que avale su posible selectividad. En esta ocasión no es Europa quien castiga al sector del Mediterráneo, sino que es el Gobierno de España quien nos impone una norma española”.

Tanto FAAPE como Facope defienden que el sector pesquero se merece, como demanda, que las normas que afecten a la actividad de sus empresas y trabajadores, sean consensuadas y no impuestas, “en un ejercicio real de escucha y trabajo conjunto entre nuestros representantes y quienes realizamos la actividad de la pesca”.