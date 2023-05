Daniel Lacalle: "Los fondos de inversión son la gran oportunidad para la agricultura almeriense"

El prestigioso economista Daniel Lacalle considera que los fondos de inversión, que están comenzando a entrar paulatinamente, aunque por el momento de forma lenta, en el campo almeriense suponen "la gran oportunidad para la agricultura de Almería" de cara al corto y el medio plazo, especialmente en un contexto económico internacional que está actualmente condicionado por dos factores que el economista considera claves: "las dificultades para acceder al crédito y la inflación". Así lo ha asegurado este miércoles en El Ejido, durante una jornada organizada por COEXPHAL bajo el título Situación actual del sector hortofrutícola almeriense y previsiones económicas para la próxima campaña y que ha contado también con la ponencia del catedrático de Economía de la UAL Juan Carlos Pérez Mesa.

En lo referente a las perspectivas para la próxima campaña, Lacalle considera que serán básicas las ventas exteriores: "lo que es muy evidente es que el aumento de las exportaciones va a ser clave. La demanda nacional lleva dos trimestres en contracción, pero sin embargo lo que llega de los datos tanto de Europa como del resto del mundo es un fuerte aumento de la demanda, de más del 11%. El agricultor de Almería tiene que mirar cada vez más a ese mercado, porque no es solo un mercado de mucho crecimiento, sino también de mayor precio, incluyendo todos los costes".

"El gran reto al que nos enfrentamos en la próxima campaña es el acceso a la financiación", resalta. "El endurecimiento de las condiciones de crédito es algo que ya es evidente, según los datos del Banco Central Europeo y de la banca española. El acceso a la financiación va a ser menor y más caro. Hay que ser conscientes de todo ello para presentarse ante lo que será una campaña que puede diferenciarse masivamente con respecto al desempeño de la economía nacional y europea. Estas economías están orientadas a un crecimiento muy pobre".

El otro gran problema, sostiene Daniel Lacalle, es la inflación. "No está bajando lo que las expectativas de algunos decían. Claramente, porque no se están tomando las medidas monetarias que se tenían que haber tomado, y por tanto el riesgo de inflación persistente es otro factor importante. Los agricultores tienen que tener en cuenta que la inflación no va a a bajar a los niveles que nos gustaría, y que cuando baja la inflación no es que bajen los precios, es que baja el ritmo de subida de los precios", para insistir en que "el gran riesgo para la economía española es el recorte al acceso al crédito, esa es la clave".

Los fondos de inversión

Los fondos de inversión suponen, para Lacalle, "la gran oportunidad para el campo almeriense. Las empresas agrícolas, el sector hortofrutícola en Almería y en España está muy lejos todavía de las oportunidades que le puede generar gestionar sus balances de forma más eficiente. Los fondos de inversión ven esa oportunidad, porque ven un sector muy atomizado, con unos balances extremadamente saneados y sólidos, unas oportunidades para crecer mucho más y ser más sostenibles en ese crecimiento, que no dependan de cambios, que por ejemplo no tengan que preocuparse por la contracción del crédito. Los fondos de inversión ven esa oportunidad y creo que el agricultor tiene que ver a los fondos de inversión como un socio preferente, mucho más fácil de ‘sobrellevar’ y coordinar con la propiedad que lo que percibimos a veces como más cercano".

A la pregunta, al hilo de esta afirmación, sobre si esto no está reñido con el 'Modelo Almería', Lacalle es contundente: "No. ¿Cómo va a estar reñido con utilizar tu balance de manera adecuada? Un fondo de inversión lo que hace es que ve que hay algo que es interesante y bueno, que está bien gestionado, y lo que quiere es participar de ese modelo. O nos adaptamos a la realidad del mundo o el mundo nos come. No podemos esperar que vuelva 1975, porque no solo no vuelve sino que además 1975 era un horror. Tenemos que ser conscientes de que los fondos de inversión no tienen el más mínimo interés malévolo, no tienen más interés que que vaya bien lo que ya va bien, y participar de ese proyecto y hacerlo más sólido y que haya muchos menos problemas cíclicos. Lo que hace un fondo de inversión es aportar capital circulante y capacidad de crecimiento. Pueden pasar dos cosas: o que veas a los fondos de inversión como una oportunidad o que los fondos se paren, esperen, y dentro de cinco años vendas un 50% más barato".

Implicaciones de un posible cambio de Gobierno

Daniel Lacalle considera que en el día a día del agricultor y en la mejora general del sector sería clave un cambio de rumbo tras los cercanos comicios generales en España. A su juicio, implicaría "mucho, porque el agricultor desde la crisis del covid 19 ha sido el cajero automático del Gobierno. Se han subido todos los costes, los impuestos, han aumentado masivamente las restricciones regulatorias y se han puesto más trabas al acceso al agua. Si no nos damos cuenta de que todos esos factores son trabas que llevan a que los agricultores se encuentren con mayores dificultades a medio plazo, eso claramente son factores que se vana decidir en gran medida en las elecciones. Ha habido una falta de mepatía por parte del Gobierno con respecto a los agricultores ante lo que ha sido un comportamiento admirable durante la crisis del coronavirus. Hemos tenido la primera pandemia de la historia en la que no ha habido escasez de alimentos y eso ha sido entre otras cosas porque los agricultores contra viento y marea han estado poniendo los productos en la mesa de la gente, y se han encontrado como ‘premio’ una subida masiva d ellos impuestos al trabajo escondida detrás del SMI, una subida masiva de los impuestos indirectos, de las cuotas de autónomos et. Y hay que dejar respirar, porque no podamos contar con que los agricultores tengan la capacidad de aguantar penalizaciones fiscales y administrativas eternamente".