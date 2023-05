En marcha Infoagro Exhibition, una feria a la altura de la agricultura de Almería

La feria que merecía, y que necesitaba la agricultura de Almería tiene toda la pinta de que es Infoagro Exhibition, que en su cuarta edición, tras cuatro años de inactividad por culpa de la pandemia (se trata de un evento bianual) supone una explosión de contactos comerciales, presentaciones, establecimiento de relaciones, transmisión de conocimiento y, claro, mucho negocio, que para eso nacieron las ferias. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la Cámara de Comercio en Aguadulce, Roquetas, es además un marco adecuado y se diría que perfecto para el desarrollo del evento, que tiene vocación internacional y que de hecho ofrece representantes de numerosos países repartidos por sus 600 stands.

Con el respaldo de todas las instituciones y la presencia de numerosos alcaldes y representantes de los principales municipios productores de la provincia, este miércoles arrancaba la que es sin duda la más multitudinaria edición de las celebradas hasta ahora. Lo hizo oficialmente, con corte de cinta incluido, con las intervenciones de Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería; el subdelegado del Gobierno, José María Martín; el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quienes coincidieron en realzar el crecimiento y el alto valor añadido que para la agricultura de Almería supone poder contar con un evento de estas características.

Durante tres jornadas se desarrollan conferencias, presentaciones de productos y numerosos contactos comerciales, para una afluencia esperada que supera las 50.000 personas de varios países, ya que la feria tiene una vocación internacional, como lo demuestra el hecho de que hay representadas empresas de países de varios continentes.

Jerónimo Parra: "Tenemos que conseguir que sea un referente a nivel mundial"

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio: "Estamos muy orgullosos de hacer una feria así en una provincia donde fabricamos el alimento para gran parte de Europa durante muchos meses del año. Tenemos que conseguir entre todos que esta feria sea un referente a nivel mundial, s una feria internacional y queremos que lo sea porque estamos rodeados de más de 30.000 hectáreas que producen tal cantidad de alimentos para Europa, por eso la tenemos que potenciar y darle el valor que realmente tiene. Que cada uno aporte su granito de arena, pero tenemos todos que apoyar a esta feria. La Cámara de Comercio, como no puede ser de otra manera, siempre va a poner estas instalaciones a disposición de cualquier congreso o evento que sea por el bien de Almería. Esperemos que la siguiente edición sea todavía mucho mejor, si cabe".

José María Martín: "Es el mejor escaparate de nuestro sector hortofrutícola"

José María Martín, subdelegado del Gobierno: "La voluntad del ministro Luis Planas era estar aquí, pero se encuentra en Washington en una cumbre internacional sobre innovación agrícola, pero envía los mejores deseos de éxito. El ministro inauguró la tercera edición, en 2019, y como entonces, desde el Gobierno de España estamos convencidos de que la feria va a ser un éxito. Durante su trayectoria, se ha convertido en el mejor escaparate de nuestro sector hortofrutícola y de la industria auxiliar".

"Nuestra agricultura es dinámica, es exportadora, las ventas de nuestras frutas y hortalizas en los mercados internacionales son el pilar básico de nuestro presente y lo será en nuestro futuro, y eso significa afrontar nuevos retos, que son muy diversos. Entre ellos están el relevo generacional, el regadío y la digitalización. La promoción de nuestros productos es una herramienta básica para fomentar el consumo y para que nuestros productos sean más reconocidas, apreciadas y demandadas de lo que ya lo son. Este sector es un ejemplo de aplicación de las tecnologías digitales, que son imprescindibles para la competitividad económica y medioambiental. Gracias a esta innovación, Europa consume frutas y hortalizas de nuestros invernaderos, que constituyen un ejemplo de preservación de los ecosistemas agrarios".

Javier A. García: "Somos el Modelo Almería, no el 'milagro almeriense'"

Javier A. García, presidente de la Diputación de Almería: "El foco de atención a nivel nacional de la agricultura está puesto en la provincia de Almería gracias a esta feria. Tenemos 64.000 hectáreas de cultivo y la mitad de ellas son invernadas, la mayoría de esas hectáreas están en la comarca del Poniente, pero también en el Levante. Por tanto, el sitio donde se celebre esta feria, una de las más importantes de España, con una vocación de importancia a nivel internacional, tiene que ser este. Por aquí van a pasar más de 50.000 personas, y de ellas 10.000 extranjeras, y vienen al epicentro de la despensa de toda Europa, y no solo por el número de hectáreas, sino también por la tecnología y la innovación con la que se produce".

"Sólo el 0,24% de la superficie agrícola de España está en la provincia de Almería y sin embargo en ese 0,24% se cultiva el 24% de las hortalizas que se producen en España. No existe una agricultura con mayor rentabilidad y con mayor producción en todo el país, ni tampoco existe una agricultura que tenga por metro cuadrado más ingenieros. Tenemos una agricultura preparada, con un sello medioambiental y social, porque aquí hay 110 nacionalidades distintas trabajando, y todo eso es marca de la agricultura almeriense. Y además, sirve de modelo para la NASA y para la ONU, es el Modelo Almería, y está mal dicho eso del 'milagro' de la agricultura de Almería. Un milagro es algo divino y sin explicación, pero aquí lo que ha habido sí tiene explicación: el esfuerzo, el sacrificio, el sudor y las lágrimas de tres generaciones, al menos, de almerienses, y además lo hacemos de una manera medioambientalmente sostenible".

Gabriel Amat: "Trasladamos al mundo entero nuestra calidad y nuestro esfuerzo"

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas: "Ha habido un gran trabajo y esfuerzo, muy importante, para que la feria vuelva a ser lo que ha sido y no tenía que haber dejado de ser. Gracias a Jerónimo Parra, que siempre está con la Cámara dispuesto a hacer todo lo que sea necesario en beneficio de la provincia, como la Diputación". "El Subdelegado, la Junta, todos los alcaldes que aquí estamos... somos todos los que ponemos un granito de arena para que esta magnífica feria vuelva a ser algo importante".

"Esta feria, como nuestra agricultura, es de lo más importante que tenemos en Almería. Producimos con esfuerzo y con trabajo, los agricultores siempre estamos ahí, y digo estamos porque yo desde que nací me he criado en una familia de agricultores, ha sido algo bonito, porque criamos para trasladar al mundo entero nuestra calidad y nuestro esfuerzo. No ha sido fácil, entre todos lo hemos conseguido con mucho trabajo y sacrificio, y con muchos intereses que hemos tenido que pagar a las entidades bancarias, y gracias a ellas hemos podido hacer todo lo que hemos hecho en nuestra provincia. Nos hemos levantado con el esfuerzo propio, y ahora tenemos algo muy importante, y siempre me acuerdo de ello: hay que recordarlo para que no vuelva a pasar: el agua. Si no tenemos agua no tenemos agricultura ni turismo y es algo que Almería perdió injustamente. Hoy habla todo el mundo de agua y ya la podríamos tener, con el trasvase de cuencas, y hoy no lo tenemos".