María José Sánchez: "Fruit Attraction se ha convertido en un centro de negocio mundial”

Faltan seis meses para que se celebre la edición del 15º aniversario de la feria Fruit Attraction y la organización del evento que se desarrolla cada principio de otoño en IFEMAMadrid ya tiene cubierto más del 90% del espacio expositivo. Almería, como cada año, tendrá un peso específico enorme en la feria. Ya han confirmado su presencia 39 empresas almerienses, que ocuparán 2.612 metros cuadrados. La directora general de Fruit Attraction, María José Sánchez, visitó recientemente la sede de COEXPHAL.

–¿A que se debe su visita a Almería?

–Venimos para reunirnos con los expositores y es ya la quinta o sexta visita que hacemos a distintas provincias de cara a esta próxima edición, cuando faltan todavía seis meses para la feria. Convocamos a las empresas, tanto expositores como posibles expositores. Hacemos una pequeña presentación de la feria y los invitamos a tener reuniones con ellos. Nos acercamos a las empresas, porque la mayoría de las empresas no vienen a vernos a Madrid. Charlamos, nos conocemos, intercambiamos información, escuchamos sugerencias y hacemos que nos entiendan mejor. Les explicamos qué formas hay de aprovechar al máximo la presencia en la feria.

–¿Qué beneficios obtiene una empresa que acude a Fruit Attraction?

–Es un marco inigualable para ellos. En tres días tienen la posibilidad de contactar con 90.000 compradores seleccionados de todo el mundo. ¿Cuántos viajes tendrían que hacer para lograr eso? Aparte de que no es nada fácil establecer ese tipo de contactos fuera de un ámbito como nuestra feria.

–¿Estaremos este año ante la edición más importante de Fruit Attraction?

–Este año celebramos nuestro 15º aniversario y el crecimiento que experimentamos es continuo. Es un fenómeno que no se ha producido en otros sectores. Este año volvemos a crecer y espero que el que viene también.

–¿Dónde tienen puesto el límite?

–No lo tenemos, de momento, porque todavía tenemos posibilidad de ocupar más pabellones y hay espacio para seguir creciendo.

–Cada vez se escucha más en el sector que están ya al nivel de Fruit Logistica Berlín...

–Es un hecho que somos de las ferias más importantes del mundo. Nuestro crecimiento ha hecho que nos acerquemos cada vez más al impacto de Fruit Logistica. Por internacionalización de nuestra feria, por la representatividad de países y productos estamos muy equiparados a ellos. Son dos ferias que entendemos que conviven bien, porque están en dos momentos del año diferentes y que vienen bien al sector. El año pasado observamos que, al celebrarse Fruit Logistica en una fecha que no era la suya, hubo expositores de países del hemisferio sur que aprovecharon para no ir a Berlín, porque no les venía bien la fecha, y probaron en Fruit Attraction. Estamos notando que les ha gustado, hay un aumento este año de expositores del hemisferio sur.

"Una empresa tiene la oportunidad en tres días de contactar con 90.000 compradores de todo el mundo”

–¿Habrá novedades este año?

–Celebraremos el 15º aniversario, quince años de una feria exitosa y que responde al apoyo del sector. Sin eso no se habría podido celebrar. El producto estrella este año será la lechuga y los países importadores invitados serán Canadá, Estados Unidos y Brasil. Romperemos todas las marcas precedentes y espero que la de visitantes también.

–¿Qué nivel de afluencia esperan?

–Este año hemos empezado a adjudicar antes, estamos mejor que otros años a estas alturas y seguro que vamos a superar nuestras marcas. Esperamos 1.800, entre expositores y coexpositores.

–¿Qué peso tiene Almería en la feria?

–Tiene un peso indudable. Sus expositores se concentran en uno de los pabellones más grandes de IFEMA y compartiendo con otras zonas de Andalucía, pero es indudable su importancia en el sector, que cuenta con el reconocimiento mundial. Su presencia es uno de los factores que determinan que haya compradores de todo el mundo que se acercan a Fruit Attraction. Aquí pueden encontrar, entre otros, el producto de Almería.

–¿Se hace mucho negocio en la feria o la presencia de las empresas tiene más que ver con la imagen?

–Se hace mucho negocio y sobre todo es el punto de encuentro con todos los compradores principales del mundo, que vienen a la feria. Es tan internacional como FITUR, lo cual es mucho decir. Más de un 40% de los visitantes, que son todos compradores, son extranjeros. Se ha convertido en un centro de comercio mundial. Tenemos a expositores extranjeros que venden a compradores extranjeros. Ya no buscan solo el mercado español, es mucho más global.

"Fruit Attraction es tan internacional como FITUR. Más del 40% de los compradores visitantes son extranjeros”

–Debe ser de las ferias más importantes organizadas en IFEMA.

–Seguramente sea la más potente, junto a FITUR. No hay ninguna feria que mueva más gente y negocio en IFEMA.

–¿Están también creciendo en la transmisión de conocimiento?

–La feria se ha convertido en un centro de vida del sector. No solo se presentan productos, también se habla y se transmite conocimiento sobre todo lo que es de interés para el sector. Se habla mucho de innovación, de recursos aplicables, etc. Por ejemplo, este año vamos a tener un congreso sobre la uva, Grape Attraction; un congreso dedicado a la lechuga, Lettuce Attraction, aparte del ámbito de la innovación, que este año engloba la parte de Smart Agro (digitalización) y Biotech Attraction (genética vegetal). Es algo fundamental que la feria cubra ese papel. Con todos los retos o dificultades con los que nos encontramos hoy en día (reto alimentario, sequía, etc.) es importantísimo todo lo que está en torno a la investigación y la innovación. España en esto es un país líder, y la feria también lo tiene que ser. Es un foro clave y somos conscientes de ello.