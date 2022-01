Un no rotundo vecinal al trazado de la línea de alta tensión Baza-La Ribina

La marcha de protesta compuesta por vecinos de hasta una decena de municipios de la zona norte y oriental de la provincia de Almería se ha desarrollado este sábado con éxito de convocatoria y una intención común: seguir haciendo presión para evitar que se desarrolle un proyecto al que se oponen frontalmente: el trazado por estos municipios de la futura línea de alta tensión de 400 kilovoltios de Red Eléctrica Baza-La Ribina. Un proyecto que aún debe pasar por la Declaración de Impacto Ambiental, y para cuya construcción se prevé una inversión de 73,5 millones de euros.

La lucha vecinal en estas localidades entiende que esta construcción traería numerosos problemas tanto económicos como de salud e impacto medioambiental. Cientos de agricultores se verían afectados, defienden desde la Plataforma Salvemos la Sierra de las Estancias, que ha estado al frente de la marca, desde Chirivel hasta Vélez Rubio, formada por un alarga cola de tractores y otros vehículos.

"Los municipios por los que transcurre no nos vamos a beneficiar de nada, porque es una línea de transporte y evacuación; se llevan la energía al extranjero y no crea empleo en nuestros municipios"

Julia García, presidenta de la plataforma, quiso mostrar su agradecimiento por su "apoyo incondicional" a los representantes políticos de distintos municipios de la zona, presentes en la marcha: Miguel Martínez Carlón y el teniente alcalde Pepe Marrero, de Vélez Rubio; Francisco Torrecillas, alcalde de Albox; Marcos Reche, alcalde de Oria; Antonio Marcos, alcalde de Taberno; y Mabel Martínez, concejal de Chirivel.

"Somos hijos de la tierra, hijos de varias generaciones de agricultores, defendemos nuestra tierra a muerte", quiso evidenciar García en el inicio de su alocución, para definir quiénes son las personas que encabezan la plataforma y, por ende, esta lucha contra la instalación de la línea de alta tensión en el lugar escogido para ello. En el colectivo hay, según expuso, "técnicos en medio ambiente, peritos, biólogos, abogados..." y su objetivo es "luchar contra el trazado de la línea de alta tensión de 400 kilovoltios, la más grande y la más peligrosa que existe actualmente, que va desde Baza hasta Antas, que no La Ribina, como dice el proyecto".

El manifiesto elaborado para la ocasión evidencia que luchan "contra el trazado elaborado por Red Eléctrica de España. Había cinco opciones y han elegido la más larga, la más costosa y la que más daña a nuestra agricultura y a nuestro medio ambiente".

Según esta plataforma ciudadana, "los municipios por los que transcurre no nos vamos a beneficiar de nada, porque es una línea de transporte y evacuación; se llevan la energía al extranjero y no crea empleo en nuestros municipios", aludiendo a que el proyecto únicamente está en estudio: "Aquí no hay nada hecho, esto está empezando, en periodo de alegaciones, y llevamos más de 5.000 alegaciones recogidas, tanto de afectados como de personas en general que habitan en estos pueblos; y seguiremos, solo estamos empezando".

Perjuicios para la salud, según la plataforma ciudadana

Esta línea, sostienen desde la misma plataforma. "no sirve para el AVE, para eso hay otra, la línea litoral 3, que transcurre por la Costa". Su presidenta, licenciada en Derecho, explicó durante su intervención que "me he leído los 3.000 folios del estudio de impacto ambiental, lo conozco casi de memoria y la línea no es más que de evacuación de energía, con torres de 80 metros y 20 cables, la más peligrosa para la salud, pues emite gas radón, cáncer a menos de 500 metros, así que quienes trabajen a menos de esa distancia se ven gravemente afectadas".

Además, y tras la publicación de la lista de expropiaciones, la plataforma entiende que "va a afectar no solo a los propietarios, sino también a los linderos, va a afectar a cientos de agricultores". "Pretenden abrir un pasillo para evitar incendios y habrá que afectar muchas hectáreas de almendros", exponen.

Y otro elemento clave que alimenta esta negativa es la expropiación del uso de muchas fincas heredadas por generaciones, donde no se podrá cultivar ni construir. Es más, en este sentido, hay un detalle que llega a afectar a lo religioso. Y es que la línea pasaría muy cerca del Santuario albojense del Saliente, cuya estampa quedaría rodeada por estas torres. Algo que ha causado que el Ayuntamiento de Albox sea uno de los más activos y más movilizadores junto a sus vecinos contra la infraestructura.