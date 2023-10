Un nuevo muelle para descongestionar el Puerto de Carboneras

Dentro del balance de su primer año de mandato, Rosario Soto también habló de proyectos e inversiones y dio una importante noticia: van a construir un sexto muelle en el Puerto de Carboneras para descongestionar el tráfico y evitar así, que los camiones tengan que marcharse a otras instalaciones portuarias para exportar sus mercancías.

En la actualidad, el Puerto de Carboneras cuenta con cinco muelles: dos de Endesa, dos de Holcim en régimen de concesión administrativa, y uno público. Dado el alto volumen de mercancías que hay para exportar por el único muelle público, la congestión de tráfico es importante, por lo que la Autoridad Portuaria se ha puesto manos a la obra para la construcción de un sexto muelle. "La salida natural del yeso es complicado hacerlo desde Carboneras por el alto tráfico que existe, por lo que nos hemos propuesto construir un nuevo muelle público. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial, a través del trámite de competencias, y se va a construir con financiación 100% privada, lo que aumentará la salida de yeso y nos posicionará como un referente nacional en exportación de granel", decía Rosario Soto ante los medios de comunicación.

Rosario Soto, presidenta de la APA "El sexto muelle se va a construir con financiación 100% privada, lo que aumentará la salida de yeso y nos posicionará como un referente nacional en exportación"

El proyecto ya ha pasado la fase de alegaciones y ahora el director, el secretario general y todo el equipo están redactando el título concesional. "Aspiramos a que en el próximo Consejo de Administración, que será a finales de octubre, o en noviembre o diciembre, podamos hacer la adjudicación definitiva. Al ser una inversión privada, los plazos se acortan. Esperemos que esté ejecutada al 100% la obra a finales de 2026", apuntaba la presidenta.

"En paralelo, promovemos la mejora de los acceso a los dos Puertos: en Carboneras, a la vez que se construye el sexto muelle, habrá que mejorar la conexión desde la A-7, por la N-341. Ya nos hemos puesto con la Dirección General de Tráfico y trabajamos en ese sentido, También trabajamos de forma intensa en el acceso directo al Puerto de Almería, desde la A-7 por la N-340", explicaba la presidenta que añadía que en el Plan de Inversiones de 2024 han introducido una partida presupuestaria para licitar la redacción del proyecto que unirá el acceso ferroviario hasta el Puerto de Almería. "Aspiramos a llegar a un acuerdo con todas las administraciones públicas, nosotros proponemos soterrar y pretendemos licitar la redacción del proyecto".

Esperando respuesta por la conexión del Puerto de Almería con la A-7

Respecto a la conexión del Puerto de Almería con la A-7, la presidenta recordaba que en enero consensuaron con el Ayuntamiento de la ciudad y el Ministerio cuál era la mejor alternativa para esa conexión; en julio el Ministerio hizo público que se iba a licitar el proyecto, pero a día 11 de octubre "no sabemos nada". "Tengo fe en que se licite más pronto que tarde. Ya en enero propusimos adelantar los fondos para no perder este año, que lamentablemente lo hemos perdido, y que saliera a licitación la redacción del proyecto. No lo hemos conseguido, seguimos esperando", comentaba sin perder la esperanza.

En paralelo, para agilizar esta necesidad que tiene el Puerto de Almería para aumentar su capacidad exportadora, la APA remitió a la Dirección General de Carreteras la propuesta de un ramal al recinto portuario, que se financiará al 100% con fondos portuarios. "Necesitamos la autorización de la Dirección General de Carreteras y esta propuesta es compatible con el proyecto del acceso directo de la A-7. En el Plan de Inversiones de 2024 también hemos introducido una partida presupuestaria para la redacción y ejecución de este ramal, así como la reorganización de todo el puerto industrial", decía Soto, mostrando con sus palabras la seguridad de que esta propuesta puede ser beneficiosa en tanto en cuanto se licita la conexión con la A-7.

"Si nos autorizan este mes el ramal de acceso al Puerto, sería una realidad para principios del año 2025"

"Si nos lo autorizaran en octubre, estamos en disposición de licitar la redacción del proyecto, licitar la ejecución de las obras y sería una realidad para principios del año 2025, y así daríamos respuesta a todos los empresarios que necesitan sacar sus mercancías por el Puerto y ahora se ven limitados por la congestión de la rotonda de Pescadería", finalizaba Rosario Soto su comparecencia antes de mostrar las obras que se están desarrollando ya en la zona levantina del Puerto de Almería.