El orgullo de ser empresario

“No todos somos ricos”, fue una de las últimas frases del discurso de José Cano , presidente de Asempal, en su bienvenida a todos los presentes. No le falta un ápice de razón: en el salón principal de celebraciones del Hotel Playadulce de Aguadulce había mil y una historias empresariales, que concordaban en duros inicios, mezclados con la incertidumbre, para tener hoy el final feliz de crear empleo en la sociedad almeriense.

José Cano “Somos necesarios, siempre lo hemos sido y en este contexto, más”

“¿Qué es ser empresario? Es lo primero que debemos preguntarnos. Si no sabemos lo que es, otros construirán un relato diferente. En Almería, somos casi 45.000 empresas y damos empleo en torno a 200.000 almerienses en el régimen general, además de unos 60.000 autónomos. Son datos empíricos, aquí no hay subjetividad alguna. El empresario es necesario en la sociedad, siempre lo hemos sido y ahora mucho más. Somos el principal motor de este país para crear empleo, generamos bienestar, somos una pieza clave de la democracia liberal de nuestro país y eso es para estar tremendamente orgullosos. Todos los que estáis hoy [por ayer] aquí presentes, sois un ejemplo. Cada uno tiene su propia historia y seguro que en ella ha habido momentos difíciles, pero nunca hemos tirado la toalla. No todos somos ricos, se está creando una leyenda negra en este país acerca de los empresarios. Salgamos y contemos con orgullo lo que significa ser empresario y todo lo que le aportamos a la sociedad”.