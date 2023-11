NeckBows, la pajarita de cristal 'made in' Almería

Un complemento de moda que rompe con lo clásico. Así son las pajaritas que elaboran cuatro jóvenes almerienses de Olula del Río bajo la marca ‘Neckbows’. Se trata de un producto artesanal elaborado con cristales y vidrios de diversos tipos que tratan de recoger toda la esencia de lo elegante y discreto a la vez que lo alegre y atrevido.

Según uno de los jóvenes emprendedores, Raúl Iván, esta empresa nace en 2019 gracias a una reunión de amigos previa a Nochevieja. “Teníamos dos compañeros (Santiago y Sergio) que trabajaban en una cristalería de la zona. En la Navidad, buscando ideas de outfit de fin de año, se nos ocurrió hacer algo diferente; buscando pajaritas para nuestro traje pensamos de repente, en la idea de hacerlas de cristal. Así que aprovechamos el fácil acceso que teníamos al material para hacer pruebas y fue así como conseguimos que en la navidad del año siguiente todos pudiéramos lucir nuestra propia pajarita de cristal, haciendo que naciera así nuestra pequeña empresa.”

Es la historia de un producto que marca la diferencia y que es “ Made in Olula” ya que se elaboran en el taller propio de estos jóvenes, donde diseñan el modelo, eligen el material, y lo llevan a recortar a la cristalería “de toda la vida”. En su taller trabajan este corte de manera artesanal, dándole un acabado personal y único que es lo que las hace todavía más especiales.

“Empezamos a llevarlas nosotros mismos, que era para quienes empezamos a fabricarlas, ya que nos encantaba el accesorio y nos parecía divertido. Cuando la gente nos la veía nos preguntaban dónde comprarlas, todo el mundo quería una porque no dejaban a nadie indiferente.”, ha explicado Raúl Víctor, uno de los precursores.

Sin duda, el éxito real de estas pajaritas vino de la mano de la Reina Letizia, que quedó impresionada cuando vio una de ellas en una recepción de asociaciones a la que asistió el padre de una amiga de los jóvenes en febrero de 2020, y que lucía uno de estos peculiares accesorios.

Estas pajaritas empezaron a venderse por diferentes lugares y comenzaron a ser muy demandadas. Actualmente se pueden encontrar en los negocios locales y de la zona, así como en algunas tiendas de la capital y a través de su tienda online.

La última novedad que ha lanzado NeckBows con una iniciativa muy bonita y solidaria, lo ha hecho para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en una campaña en honor al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, celebrado el pasado 19 de Octubre.

Se trata de un modelo de pajarita rosa solidaria llamada “Pajarita Rosa Esperanza”, que está fabricada en un vidrio color fucsia con los acabados y remates en cuero negro.

Esta iniciativa consiste en que de cada venta de este modelo lanzado para la ocasión, la empresa donará 10 euros para la AECC y apoyará así a la investigación y asistencia de personas afectadas con cáncer de mama.

Otra parte de la campaña para hacer llegar estas pajaritas almerienses a todo el mundo, es la de visualizarlas en redes sociales, por lo que por cada 500 nuevos seguidores en su cuenta de Instagram, se donarán 50 euros a la asociación.

“En principio esta campaña solamente iba a abarcar el mes de octubre, pero hemos visto que ha tenido muy buena acogida, así que estamos planteándonos alargarla lo máximo posible, para recaudar lo máximo posible. Mientras nos quede stock de este modelo, lo seguiremos vendiendo de acuerdo con esta campaña para contribuir con la causa”, ha anunciado Víctor.

Por el momento es la primera campaña que llevan a cabo estos jóvenes con una asociación, pero la idea es seguir colaborando con todas aquellas asociaciones que estén interesadas, y crear así una colección de pajaritas solidarias. Para eso han lanzado ya un espacio de contacto con el objetivo de dar a luz nuevas relaciones comerciales.

El complemento es perfecto para todos los públicos, sin importar el sexo la edad ni el estilo. La pajarita es un accesorio muy juvenil que gusta mucho a todos los jóvenes tanto hombres como mujeres, y a su vez a las personas de edades más avanzadas que están más acostumbradas a utilizar la pajarita tradicional y en ocasiones deciden arriesgar para dar un toque más divertido a su elegancia.

Además uno de los objetivos de esta empresa es mantener un precio estándar y no muy elevado de modo que sean asequibles para todos, no solamente para personas de alto status en la sociedad o con gran poder adquisitivo, si no que se pueda ver adornando el cuello y embelleciendo los outfits de todo el que quiera lucir una de ellas.

“Una de nuestras premisas es intentar mantener el precio, estas pajaritas no están dirigidas a gente con un gran poder adquisitivo, por eso rondan unos precios que pueden ser para todo el mundo”, destaca el joven empresario.

Neckbows se trata de un hobby entre amigos que se ha convertido en una empresa novedosa, con un producto innovador a la alcance de todos, y con un montón de ideas que dan a la moda un giro radical gracias a sus pajaritas de cristal, que son el complemento perfecto para todo aquel que no quiera pasar desapercibido.