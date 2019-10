La incógnita sobre la reducción de los días de pesca continúa

La dirección general de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Isabel Artime, y el subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias, Rafael Centenera, mantuvieron ayer un encuentro en Almería con representantes del sector pesquero andaluz y el director general de Pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez, para recabar información sobre la pesca de arrastre en este área del Mediterráneo. Hay que recordar que tras la publicación del reglamento comunitario por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental, el Gobierno de España tiene que elaborar una orden ministerial que desarrolle el reglamento para la flota española, que regula el nuevo modelo de esfuerzo pesquero, o lo que es lo mismo los días de pesca.

Del encuentro en la Subdelegación del Gobierno en esta provincia, el sector pesquero almeriense salió decepcionado, “en estas fechas aún desconocemos con qué régimen de esfuerzo pesquero arrancaremos el año”, señala José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca). En la reunión se expuso el deseo de los pescadores almerienses de que la gestión del esfuerzo se haga por puertos, es decir, que una vez sabidas las jornadas a realizar sea cada puerto el que decida cómo afrontarlas.

Lo positivo: la veda hasta los 100 metros de profundidad no afectará a Andalucía

El sector, tras el sinsabor de no conseguir que los representantes del Gobierno central comunicaran cómo quedarán los días de pesca, sí recibía de manera positiva la noticia de que la zona de veda en los fondos marinos hasta 100 metros de profundidad no afectará a la comunidad autónoma andaluza, puesto que en dicha banda costera no existen zonas de reclutamiento y alevinaje en Andalucía.

Con la de ayer es la segunda reunión que el Ministerio del ramo mantiene con las comunidades autónomas y pescadores por este motivo. La primera se celebró el lunes en Murcia y continuarán en Cataluña, el próximo 17 de octubre, encuentro al que seguirán los que se celebren en Baleares y Valencia.

Al finalizar estas reuniones con las zonas afectadas se procederá a otro encuentro conjunto el próximo 25 de octubre en Madrid del que el sector pesquero espera mucho, al menos que se despejen todas las incógnitas y cese la incertidumbre entre la flota de arrastre que no sabe cómo afrontar la actividad de cara al nuevo curso.