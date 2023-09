La producción de las frutas de verano, una "montaña rusa" en Almería

Los precios de la sandía y el melón han cerrado un verano que se podría definir como una "montaña rusa", según explicó el secretario general de COAG en Almería, Andrés Góngora, a EFE Agro. Los productores denuncian que ha habido cambios radicales a lo largo de los meses, pasando de momentos donde había "sobreproducción" a otros donde estas frutas escaseaban.

Las estimaciones realizadas en mayo presagiaban ya los malos balances que se realizarían después del verano. Por cada diez hectáreas de sandía que se cultivaron en la campaña 2021-2022, una se perdió durante la 2022-2023. La perdida de cultivos se ha agravado por la falta de rentabilidad que los productores le encuentran a los cultivos.

Según ASAJA, si un cultivo de sandías en un invernadero cuesta 45 céntimos el kilo, los productores reciben ahora apenas veinte cuando lo venden, por lo que no llegan a cubrir lo básico para que les salga rentable. “En esta situación, los agricultores no reciben ni la mitad de lo que les cuesta producir la sandía”, denunció la presidenta del sindicato agrario, Adoración Blanque, en el mes de abril. Esto no se ha notado en el supermercado, con las sandías a más de dos euros para los consumidores.

El melón se resiente menos

Según explicó Góngora a EFE, el cultivo de melón ha notado menos los problemas en los cultivos. Su producción se ha reducido apenas un 5%. El dato almeriense es importante, ya que dos de cada tres hectáreas cultivadas en Andalucía pertenecen a la provincia.

Las previsiones de malos resultados en la campaña nacional incitaron a las importaciones para garantizar el abastecimiento en el supermercado. Así, crece la compra de suministro desde Senegal mientras se recuperan las contraprestaciones con Brasil.