El sector andaluz insiste 'in extremis’ a la UE en que no reduzca los días de pesca

Entre hoy y mañana el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea tomará una decisión clave para el sector pesquero en el Mediterráneo. Según informa la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), que preside el almeriense José María Gallart, la Comisión presenta a este Consejo una propuesta de reducción de las posibilidades de pesca para el año 2021 de la modalidad de arrastre en el Mediterráneo Occidental de un 15% sobre los días asignados para este año 2020. De acuerdo a un comunicado expuesto por la federación, esta propuesta se basa en un informe elaborado por el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) sobre datos antiguos que no se corresponde con la actualidad y que no tienen en cuenta las reducciones que han sufrido e implementado el sector durante este año 2020 y que van desde una disminución de días de cerca del 20%, cierre de zonas de forma temporal y, en algunos casos, permanente para la preservación de los juveniles y reproductores, disminución de horas de pesca etc.

En Andalucía, son 587 embarcaciones las que se dedican al arrastre; con su actividad están implicados 3.600 empleos directos y 18.000 indirectos. Con esto, según la FAAPE, la Comisión y el CCETP no han valorado el impacto drástico que puede suponer cualquier tipo de reducción a esta modalidad y sus repercusiones que pasan por una inestabilidad de las empresas familiares pesqueras, que al final se verán obligadas a amarrar su barco a puerto e ir al desempleo, en esta línea la federación explica que el Gobierno central ha aportado a la Comisión un estudio de impacto socioeconómico que demuestra la inviabilidad de la propuesta. Además, para la FAAPE, la caída de la oferta en las lonjas pesqueras conlleva una falta de demanda que afectará a la flota artesanal y de cerco que no podrán comercializar sus capturas; también habrá impacto importante en el resto de empresas auxiliares en los puertos; conllevará repercusiones en uno de los principales motores económicos, como el turismo, así el canal Horeca no podrá disfrutar del pescado fresco. Asimismo, la Comisión tampoco ha tenido en cuenta del impacto brutal que la COVID-19 ha tenido en el sector, como dictan las asociaciones pesqueras.

Para los pescadores ni la Comisión ni el CCETP han valorado otros aspectos importantes que conocen perfectamente, ya que así lo dicen los científicos, que afectan a todos los stocks pesqueros del Mediterráneo, como la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de plantas de depuración de aguas, la presencia progresiva de especies invasoras en este mar etc. “No solo es el sector pesquero el único actor que actúa en el Mediterráneo, pero si al único que se le piden responsabilidades . Solo se ha valorado la visión ecologista del comisario”, reza en el manifiesto suscrito por las asociaciones de la FAAPE, que prosigue: “Nuestro mar es un mar compartido, y asi lo hemos trasladado en multitud de reuniones; coexistimos dos riberas, multitud de flotas, muchas concepciones distintas de la pesca y de la sociedad y eso también hay que tenerlo en cuenta”.

Los pescadores afectados por la decisión europea insisten en que son los primeros interesados en el mantenimiento de las poblaciones pesqueras de las que vivieron sus padres y ahora ellos y que quieren que sigan viviendo sus hijos. “Hay otras formas, tal y como se ha planteado en el actual Reglamento de demersales puesto en marcha este mismo año, pero hay que llevarlas a cabo de forma gradual hasta alcanzar el RMS (Rendimiento Máximo Sostenible) en 2025, apoyándose en los mejores, veraces y actuales estudios científicos. La Política Pesquera Común se basa en tres pilares, el económico , el social y el ambiental y debe existir un equilibrio entre los tres y es lo que exigimos desde nuestros puertos”.