El sector pesquero grita ¡basta!

Coincidiendo con el seminario ‘Construyendo un Futuro Sostenible de la Pesca en el Mediterráneo’, que se celebra en el Parlamento Europeo el viernes, la flota pesquera del Mediterráneo español, entre ella los 212 barcos de los puertos de Almería, dice basta al comisario de Pesca, Virginijus Sinkevičius, al que el sector pide su dimisión. En Andalucía suman 615 embarcaciones, con cerca de 3.000 tripulantes, las que secundarán el paro deteniendo su actividad al igual que harán las 14 lonjas del Mediterráneo andaluz, que permanecerán cerradas; además, como gesto de solidaridad, puertos del Golfo de Cádiz, así las flotas de arrastre del Puerto de Santa María, Punta Umbría y Sanlúcar también se sumarán a la parada.

Desde la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) señalan que el plan de gestión de demersales de la Unión Europea, en vigor desde el pasado año, está acabando poco a poco con la flota de arrastre, puesto que impone restricciones en días de trabajo, vedas espacio temporales excesivas, segmentación de la flota por eslora y capturas, “además de otras “exigencias” impuestas a este gremio sostenible y clave en la sostenibilidad de la actividad pesquera en las zonas costeras andaluzas”. Según un comunicado remitido por ambas federaciones, la actividad se esta reduciendo y su consecuencia directa es la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas pesqueras y auxiliares y la repercusión en la comercialización de las capturas de otras modalidades de pesca. “Además, en países como Francia e Italia, obligados a cumplir este reglamento, la jornada de trabajo para la modalidad de arrastre es mayor que en nuestro país; 12 horas en España mientras en estos países es de 15-18 horas, originando un perjuicio aún mayor a nuestros pescadores”.

Por ello y por la criminalización, que según el el colectivo pesquero, hace de la pesca de arrastre en el Mediterráneo el comisario, el sector pesquero de Almería se concentrará el viernes a las 11:30 horas en la Lonja de Pescados del Puerto Pesquero, donde procederá a la lectura de un manifiesto. En este defenderá la sostenibilidad de la pesca de bajura, desde el punto de vista social, económico y medioambiental, siendo uno de los motores vitales de la economía en la costa del Mediterráneo andaluz. Así insistirá en que las embarcaciones precisan de un mínimo de 190 días de actividad anual para obtener un umbral de rentabilidad, en los que puedan realizar tanto pesca costera como de profundidad, diferencia artificial que debe eliminarse por que el arrastre es multiespecífico y esta diferenciación no se corresponde con la realidad. Para el sector, es urgente la realización de un estudio de impacto socio económico que permita obtener el sostén necesario, ya que cualquier esfuerzo añadido se deberá financiar por el fondo europeo. “Este apoyo ya se debería haber dado en el actual fondo estructural pesquero a los armadores, tripulantes por la reducción sufrida en 2020 y la aprobada en 2021, hecho este que no se ha producido”.

En síntesis, los pescadores alzarán la voz el viernes pidiendo la modificación del actual plan de gestión para la pesca demersal del Mediterráneo occidental, una verdadera política de coogestión en la pesca, firmeza del Gobierno de España en defensa de su flota y la dimisión del comisario, pues, como dicen los trabajadores del mar: “El cargo que ostenta no lo merece, no es comisario de Pesca ya que no tiene ningún miramiento por los temas pesqueros salvo su extinción. Los pescadores no se merecen un político de tan baja calidad y de un desconocimiento real de la actividad pesquera. Este político es la mayor amenaza para el sector pesquero”.