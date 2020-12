El sector del transporte turístico de Almería por carretera llega al límite

Las empresas del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Almería piden a la Junta de Andalucía un plan de salvación para el sector que llega al límite y, según apunta, no aguanta más. Las medidas para contener la expansión del COVID-19 han tenido su impacto directo en este colectivo, que ayer se movilizó tras la lectura de un manifiesto con el que expresaban que desde el 14 de marzo muchos no han ingresado nada por el trasporte discrecional, que está completamente parado. Además, apuntan que las empresas que cuentan con rutas escolares se encuentran abandonadas por la Administración, “que nos ha obligado a ir a los tribunales para conseguir la prórroga. Ahora no han tenido más remedio que prorrogar el curso 2020/2021 hasta que los tribunales resuelvan nuestro recurso, pero solo quieren pagar nueve meses y medio de los diez que vamos a realizar como cada año del curso”.

Lola Hernádez (empresaria): “Llevamos nueve meses sin ingresos y la Administración nos ha dejado abandonados”

En Almería hay más de 60 empresas de transporte de viajeros y 925 trabajadores, que sufrirán las consecuencias si no hay ayudas por parte de la administración autonómica. Lola Hernández, responsable en la Cámara de Comercio de este sector, empresaria en el mismo y miembro de Asatravi (Asociación de Empresas de Transporte de Almería) afirmaba ayer: “Llevamos nueve meses sin ingresos y la administración nos ha dejado abandonados”; además, insistía en que en este tiempo llevan demandado que se le considere a estas empresas parte del turismo, puesto que este servicio es el encargado de desplazar a los viajeros desde que llegan hasta que se marchan, “ni si quiera nos han recibido para hablar de este asunto”. Por su parte, el presidente de Asatravi, José Alonso, incidía en su petición de ayudas a la Junta, “para una actividad que es parte esencial del turismo, que atraviesa una situación crítica y se siente abandonado a su suerte”.

Desde Fedintra, la Federación Independiente del Transporte de Andalucía, lamentan que en los últimos planes de ayuda a diferentes sectores económicos y empresariales de la comunidad no se haya incluido a este colectivo y claman uno para el mismo al igual que en otras regiones españolas. Para el sector del autobús discrecional se exige una moratoria urgente en el endeudamiento de las empresas por la inversión en vehículos, leasing y créditos; la creación de un fondo de financiación directa para este transporte; el lanzamiento de una campaña pública para la recuperación de la confianza de los viajeros; la prolongación de los expedientes de regulación de empleo todo lo que sea posible; la reducción del IVA al 4%; ayudas económicas para el pago de las medidas de seguridad sanitaria frente a la COVID; pago inmediato de las indemnizaciones del transporte escolar por la APAE; pago completo por la APAE del curso escolar 2020/2021 (diez mensualidades desde septiembre a junio); autorización de los vehículos de más de 16 años para la realización del transporte escolar hasta los 18 años; y la prórroga automática de las autorizaciones de transporte escolar hasta el 30 de junio.

El acto de ayer, convocado por Asatravi bajo el lema de #elbustambiénesturismo y en el que las empresas de autobuses protagonizaron una pitada en un recorrido por la ciudad, contó con el respaldo de la Cámara de Comercio de esta provincia. Jerónimo Parra, presidente de la misma, apuntaba: “Nadie tiene culpa de la pandemia, pero ellos no están parados por decisión propia, sino que por medidas de la administración tienen que cesar su actividad”. Parra hacía hincapié en que el sector necesita ayudas directas que mantengan las empresas vivas.