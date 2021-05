El sector turístico espera caídas más moderadas en este segundo trimestre

En el caso de Almería, como apuntaba recientemente la Comisión de Turismo de Asempal (Confederación Empresarial de la Provincia de Almería) en base a los datos de coyuntura demográfica de empresas elaborados por el INE, de las 3.167 empresas empleadoras que había a 1 de enero de 2020 en el sector (hoteles y otros alojamientos, restauración, agencias de viajes y otras actividades turísticas como alquiler de artículos de ocio y deportivos, actividades deportivas, etc.) se ha pasado a 2.056 a enero de este año (un -35%). Del mismo modo, los autónomos también se han visto profundamente afectados, quedan 4.788 de 5.835 y la previsión es que desaparecerán más cuando se ponga fin a la prestación por cese de actividad. El varapalo también es lógicamente visible en la facturación, con una reducción del 95% en el caso de las agencias de viajes o, en el ‘menor’ de los porcentajes, del 50% las firmas de golf y canal Horeca.

Durante el primer trimestre del año los hoteles de la provincia almeriense hospedaron a 44.180 viajeros que sumaron 79.628 pernoctaciones, estas cifras representan un -69,75% y un -80,68% respectivamente en comparación con el mismo periodo de 2020; mientras que otro dato significativo es que mientras el pasado año arrancaba, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con unos 142 establecimientos hoteleros abiertos, el presente lo hacía con 86. Si bien ambos trimestres no son objetivamente comparables, ya que fue en marzo del pasado año cuando irrumpió la crisis sanitaria -antes en el exterior- y las medidas como el primer estado de alarma para contenerla, sí deja ver que la situación un año después no termina de remontar, aunque empieza a verse la luz al final del túnel con el incremento de reservas de cara al próximo periodo estival con la esperanza puesta en la vacunación y en las medidas que se adopten para la movilidad de los turistas.

Claves para la reactivación de la actividad turística

En línea con las reclamaciones a nivel local, el informe de Exceltur considera clave para la reactivación turística la agilización y ampliación presupuestaria del Plan de Ayudas Directas del Gobierno al Turismo; acelerar al máximo la vacunación; asegurar que los términos y alcance final del Certificado Verde Digital (CVD) de la Unión Europea sean el instrumento vinculante preciso para la mayor movilidad turística, evitando medidas restrictivas unilaterales (cuarentenas) al regreso a los países origen; reforzar la exigua inversión en la campaña de promoción internacional de verano de Turespaña, así como otras medidas de estímulo a la demanda en general y a la demanda interna, así como garantías de una accesibilidad aérea a precios competitivos; perseguir de manera más decidida las irregularidades y la pésima imagen de bajo control sanitario que están brindando los pisos turísticos con sus fiestas conexas en múltiples ciudades y destinos de sol y playa españoles y procurar una mayor y mejor asignación al turismo de recursos Next Generation.