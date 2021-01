El acuífero de Níjar viene surtiendo de un volumen mayor de agua del que debería. Así de tajante lo confirma Antonio López, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca De Níjar (CUCN), qué como voz autorizada y gran conocedor de todo lo relacionado con recursos hídricos en la zona y su gestión, confirma a Diario de Almería que ya ha solicitado a la Junta de Andalucía la concesión de agua de la desaladora Mar de Alborán, antes llamada de Rambla Morales.

Y es que precisamente, la CUCN se constituyó allá por 1.999 con dos objetivos muy claros, y cuya gestión desde entonces la han hecho un referente en Europa y que son: la disponibilidad de agua para todos los regantes de la zona de influencia que representa (y que influye a cinco municipios: Níjar, Lucainena, Sorbas, Carboneras y Almería capital) y la recuperación de un maltrecho acuífero. Es precisamente en este último punto, y producto de la demanda de unos últimos años cada vez más secos, lo que ha provocado que estas reservas naturales necesiten de un mayor reposo. En el primer punto, la disponibilidad, “no hay agricultor que no cuente con agua. No les falta, lo que ocurre es que se está utilizando en demasía el acuífero. No se está recuperando, de hecho, realmente está perdiendo. Se sigue tirando de más. Para que se puedan cumplir en un plazo razonable, tanto los objetivos de la comunidad como de la Junta de Andalucía respecto a la mejora del acuífero es necesaria la puesta en marcha de la desaladora y su puesta a disposición, para los agricultores de Níjar, de esas aguas”.

De este modo, se garantizaría que las tierras en regadío del Campo de Níjar se pudieran seguir explotando, incluso, aumentando los recursos para estas y así fomentar su desarrollo, al igual que la economía de la zona. De hecho, en este momento existen fincas en regadío ahora baldías, que por circunstancias de relevo generacional han quedado denostadas, y que si quisieran ponerse a pleno rendimiento ya no se dispondría de una cantidad suficiente para todas. También hay tierras de regadío, incluso invernaderos, que en este momento no cuentan con concesión y que se nutren del acuífero. Por tanto, el objetivo no es disponer del agua de Mar de Alborán para crecer en superficie, sino que a la CUCN le preocupa que tierras con sus derechos no dispongan del suministro suficiente para ponerse en marcha. Algo, que a corto o medio plazo, podría llegar a pasar.

Una vez se consiguiera la concesión de esta desaladora, la creación del CUMAS (Comunidad de Usuarios de Masas de Agua Sobreexplotadas), en el ámbito de la Unidad Hidrogeológica 060.011, que engloba cinco términos municipales, sería más fácil de realizar con la participación de todos los regantes, sean o no comuneros.

Área de influencia 060.011. La gestión del agua que lleva la CUCN va más allá del campo de Níjar, de ahí su importancia. Y es que esta comunidad distribuye y garantiza el agua en áreas de cinco términos municipales: Níjar, Lucainena, Sorbas, Carboneras y Almería.

“La puesta en marcha de la EDAM Mar de Alborán y la puesta a disposición de los agricultores de su agua es la solución a todos los problemas hídricos de esta zona”, subraya López.

Para el presidente de la comunidad, aunque muchos ya la conocen, hay otros que no, por ello, ha querido explicar cuál es la realidad actual y a futuro de los recursos hídricos en su zona de influencia y de ahí, la necesidad de un mayor aporte.

Y es que es sabido por todos como en los meses de septiembre y octubre, tal y como ha sucedido de manera severa en los pasados, se produce el mayor consumo de agua por parte de los comuneros y también de abastecimiento urbano. Ahí es cuando ha quedado constatado que la capacidad productiva de la desaladora de Carboneras no es suficiente y tampoco tiene capacidad para aumentar su producción diaria, por lo que hay que tener agua acopiada en las balsas de la propia comunidad y también de Acuamed, en las que hay aproximadamente 1,4 hm3. La radiografía es clara, y el caso es que no resultan suficientes para garantizar, en un año de ausencia de precipitaciones como ha sido el 2.020, el agua necesaria para los regadíos.

En este caso, la solución prevista por la CUCN es la cesión de uso para este 2.021 de dos embalses propiedad de Aqualia situados en el paraje de El 21 y que al tiempo los comuneros tengan llenos sus propios embalses al máximo de su capacidad de junio en adelante, para así poder llegar a esta época del año con garantías.

El objetivo es llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que los regantes del campo de Níjar puedan disponer también de los recursos de la desaladora Mar de Alborán, previa concesión de la Junta de Andalucía a los agricultores de esta demarcación que influye a los cinco municipios.

Antonio López, presidente CUCN "Tenemos agua, pero no será así a medio plazo. Hay que tener capacidad para lo que viene y preservar el acuífero"

Por tanto, el proyecto de ampliación de la EDAM de Carboneras, del que se está haciendo ya una parte, no está reñido con la concesión de la antigua Rambla Morales, sino que más bien, y tal y como apunta López, es necesario en aras de asegurar los recursos para los próximos años.

Y es que el proyecto de las instalaciones carboneras tiene prevista una mejora energética, mediante la cual, usando la misma que hasta ahora produciría más agua, aumentando un 10-12% más de lo que produce actualmente. Un proyecto que ya está en Acuamed y que estará ejecutado en un par de años. que aproximadamente puede suministrar Acuamed, la CUCN pondría a disposición de sus agricultores del orden de 2,5 hm3 más, eso es un 10%, destinados desde el año 2.006. Una cantidad que viene a razón de una addenda negociada por la comunidad en aquella fecha a expensas de que en un futuro se pudiera aumentar la producción. Algo que ya va a llegar.

Sin embargo, este no es el único proyecto en liza. Y es que Antonio López tiene muy claras cuales son las necesidades de los regantes a futuro. Así, con el próximo aumento de la capacidad de Carboneras, la comunidad ha proyectado una nueva balsa (que se uniría a las usadas por CUCN y Acuamed que pueden sumar 1,4 hm3), la que sería la denominada como ocho, para albergar los restantes que hagan frente, precisamente, a esas épocas de otoño donde hay picos de demanda y se une a la escasez. Esta infraestructura contaría con casi 1 hm3, que se uniría a la capacidad de las balsas de Acuamed y las siete actuales con las que cuenta la CUCN.

"La balsa número ocho tiene como fin almacenar agua para los momentos punta de consumo”

En este punto, López apunta a que “hace unos meses presentamos el proyecto para la autorización ambiental unificada, que es el paso previo. Una construcción de la que, si no se pudiera contar con subvención, pasaría por la asamblea general para que sean los regantes quienes dictaminen si se procede o no a su construcción a cuenta de la CUCN. Y lo cierto es que es muy necesaria”.

Las obras desarrolladas a través de SEIASA para la CUCN