La tienda Ikea de Almería, en el aire

Una vez finalizada la urbanización de la parcela, ya en propiedad de Ikea, solo faltaría la construcción del establecimiento, cuyo levantamiento no se alargaría en el tiempo más de tres o cuatro meses al tratarse de una construcción de materiales prefabricados. Sin embargo, en estos momentos cuándo darán comienzo estas obras de puesta en marcha es toda una incógnita hasta que la empresa sueca no defina cuál va a ser su plan de actuación, algo que podría ocurrir en próximas fechas.

Ikea tenía previsto abrir por fin su tienda en Almería a finales de este 2019. Las obras en la urbanización de los terrenos han finalizado, pero la construcción del establecimiento comercial no ha arrancado y no lo hará al menos en lo que queda de año y muy probablemente quede “aparcada” ante las últimas medidas que está adoptando la compañía sueca.

Sin plazos ni fechas exactas, según la empresa

La compañía sueca confirmó este viernes a ‘Diario de Almería’ que en estos momentos no hay “plazos ni fechas exactas” para la apertura de la nueva tienda en Almería capital. Sí apuntaron desde la misma que “Almería es un mercado esencial para Ikea” y que la empresa seguirá “avanzando para tener en esta provincia la tienda del futuro de Ikea”. Desde la compañía escandinava se apuntó, tras ser consultada por la paralización en las obras para el levantamiento de la nueva construcción, que “en estos momentos” no disponen “de información sobre plazos y fechas exactas”. Lo único en claro es que esta no tendrá lugar antes de final de año.