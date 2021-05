Los tractores 'rugen' por una PAC justa para quienes evitan pueblos vacíos en Almería

“Hay que volver a vincular las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) a la producción”. Ésta es una de las reivindicaciones que señalaba esta mañana Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería, de cara a la futura PAC 2023 que se está negociando. En torno a 200 agricultores y ganaderos de la provincia de Almería, convocados tanto por Coag como Asaja y UPA, recorrían en caravana de coches y tractores la comarca de Los Vélez para pedir una política europea más justa y la retirada del Decreto de Convergencia para el periodo transitorio (2021-2022) que aprobó el Ministerio de Agricultura.

Antonio Navarro presidente Asaja Almería explicaba que el escenario de Los Vélez no es cosa del azar ya que esta comarca, como la del Almanzora o Alpujarra, es una de las más perjudicadas en esta provincia por este periodo transitorio, ya que los que salen peor parados son los que cuentan con explotaciones mixtas (que son el 60% de las que hay en la zona) como son los ganaderos, que acusan una merma del 15% en sus ingresos esta campaña. Para Navarro es imprescindible que a estos se les incentive, “para que los pueblos no se queden vacíos”. En esta línea se pronunciaba Góngora: “Demandamos una PAC más justa en territorios como éste, en que la agricultura y la ganadería es fundamental para que se mantenga la actividad, la vida y la población”.

Piden vincular las ayudas a la producción e incluir en el debate el tema de mercados

Góngora incidía en que en esta zona de la provincia es difícil para agricultores y ganaderos sacar su explotación adelante, entre otros motivos por el “secano extremo que no se garantiza los cultivos, porque no siempre las lluvias acompañan, por lo que los apoyos de la PAC son vitales”. Para el representante de Coag, son muchos años de discriminación con los agricultores y ganaderos de la provincia y eso tiene que cambiar. “Echamos a andar con movilizaciones para que Almería alce la voz para una PAC más justa, que defienda a los profesionales del sector y para que los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan”. Góngora señalaba que las organizaciones agrarias convocantes están de acuerdo con una política agraria más respetuosa con el medio ambiente, “llevamos años cuidando este entorno, está así porque hay agricultores y ganaderos profesionales”, decía, si bien esta idea compartida no lo es en cuanto las ayudas y a la necesidad, como reclaman, de atender cuestiones de mercado: “Los agricultores y ganaderos queremos vivir de la rentabilidad de nuestras explotaciones y, por lo tanto, la protección que hay que hacer de nuestro sector en cuanto a los mercados e importaciones también tiene que estar presente en el debate en la PAC”.

Los agricultores y ganaderos contaban esta mañana con el respaldo de la Junta de Andalucía. La delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aránzazu Martín, participaba en el acto y pedía más diálogo al Gobierno central, “no solo con el Gobierno andaluz que lo viene demandando sino también con los agricultores que son los más perjudicados”.

La delegada afirmaba que además de solicitar la retirada de este decreto de transición piden que sea una transición más lenta, como se ha desarrollado en etapas anteriores y no tan brusca tal y como la ha planteado el Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, la delegada explicaba que la consejera de Agricultura ya ha detallado al Ministerio qué tipo de PAC se demanda para Andalucía. Entre los puntos que le ha trasladado al ministro Luis Planas se encontraba la definición de agricultor que, según Crespo, tenía que ser “agricultor a título principal o pluriactivo porque hay muchos agricultores en Andalucía que son profesionales del sector, que tienen su trozo de tierra en los pueblos de la región pero que además tienen otras ocupaciones”. Desde el Gobierno andaluz también se ha resaltado que “si ese agricultor sale de la PAC muchos pueblos en Andalucía se pueden despoblar”.

También hablaron sobre el mantenimiento de los derechos. “Creemos que en estos momentos la entrada es ya masiva y es un problema para la PAC y para los perceptores de la misma”, señaló la consejera, que añadió que desde la Junta están dispuestos a que entren tierras, pero “con un tope y organizadas”.