Boris Izaguirre: “Mi mamá me enseñó a ser la persona que soy”

El Ejido arranca una semana cargada de cultura y letras con el encuentro literario de Boris Izaguirre. El escritor venezolano llega hoy jueves, 7 de febrero, a las 20:30 horas al Auditorio para presentar y firmar su último libro Tiempo de Tormentas. La concejala de Cultura, Julia Ibáñez subraya que “los lectores podrán charlar con el autor e intercambiar impresiones e ideas acerca de esta novela y de sus anteriores libros, en un ambiente cercano y distendido”.

En esta novela autobiográfica el autor ha decidido no guardarse nada; de los episodios más duros de su infancia, de su temprano éxito y de los aspectos más desconocidos para el público del Boris Showman. Una autobiografía en la que la verdadera protagonista es su madre, Belén Lobo.

“Este libro parte de un episodio que sucedió en mi casa. Durante estos años del Chavismo, un amigo pintor de mis padres decidió reclamarles un cuadro que le había regalado y que estuvo colgado en mi casa durante muchos años. Todo ese episodio acabó provocando una inquietud y molestia en mis padres, ya que quien se lo había regalado decidió arrebatárselo, ya que no era un regalo sino un préstamo. Un año después mi mama murió. Cuando fui verla a Caracas cuando estaba muy malita, me agarró la mano y me dijo que no podía creer que se fuese a morir en una dictadura cuando había nacido en una dictadura. Todo eso me hizo reaccionar y una vez fallecida mi madre me decidí a escribir esta novela y contar esta historia”, sostiene el escritor venezolano.

“Esta novela, de alguna manera, servirá también para entender a Venezuela desde la historia pequeña e íntima de una familia de izquierdas que de repente ve desmoronados sus sueños y aspiraciones”.

El escritor muy conocido en España apunta que “mi mamá se marchó muy molesta por ver tan deteriorado a su país, al que adoraba y amaba, yo creo que incluso tanto como a sus hijos. Intenté convencerla a ella y a mi papá que se vinieran a vivir conmigo a España, y siempre me tope, con mi mamá que siempre me decía que no tenía porque irse de su país. Al final, se marchó muriéndose. Para mi fue muy doloroso ver todo ese proceso y eso me hizo escribir el libro. Mi mamá me enseñó a ser la persona que soy hoy día”.

Uno de los capítulos más difíciles del libro es cuando Boris Izaguirre decide marcharse de Venezuela en 1992 a España. “Dejé atrás a toda mi familia y a la persona que yo fui. En este tiempo he visto un país empeñado en hacerse daño, en romperse y desestructurarse”.

El hecho de haber sido finalista del Premio Planeta en 2007 con la novela Villa Diamante le cambió la vida. “Me cambia la vida por completo. Para mi fue un antes y un después. Me dio muchísima más libertad de seguir escribiendo sobre los temas que me apetecía escribir y publicándolos muy apoyado por la Editorial Planeta”.

Ahora de momento va a descansar un poco de este tipo de narración aunque le gustaría explorar otros territorios. “Quiero escribir teatro y poesía, y algo más vinculado con el guión y la dramaturgia. Ahora voy a presentar un programa para Televisión Española, titulado Prodigios, junto a Paula Prendes que empezamos a grabar este sábado en Valladolid. Es un talent show que busca ese talento prodigio en la instrumentación para orquesta, en el ballet y en la lírica. Estamos todos muy ilusionados”.

Boris Izaguirre está vinculado a la literatura y al periodismo, y ha desarrollado una exitosa carrera profesional tanto en España como en Latinoamérica.