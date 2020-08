Los Coloraos en los Episodios Nacionales de Galdós

Qué difícil es escribir sabiéndose observado por la mirada inquisitiva y las ilustres canas del insigne Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canarias, 1843 - Madrid, 1920). Pero es de justicia el dedicar unas letras y sumar mi modestísima aportación a los numerosos actos que este año se celebran con motivo del centenario de su muerte. Incluso había previsto desplazarme a la capital, para realizar alguna visita guiada o paseo por el Madrid galdosiano… pero todo se vino abajo al irrumpir el COVID y destrozar todas las previsiones habidas y por haber. Así que debía conformarme con disfrutar de las experiencias diseñadas de forma digital para esta efeméride. La gran ventaja es que siempre podría acercarme desde el enorme placer de la lectura de su ingente obra.

Pero ¿Por dónde empezar? ¿Hacer la relectura de un clásico como “Fortunata y Jacinta” o lanzarme a una de sus novelas decimonónicas no tan conocidas? El dilema tardó poco en resolverse al revisar despacio su bibliografía en busca de alguna novela que me llamase especialmente la atención. Y allí estaba, como casi siempre (como en la llamada del Cementerio de los libros olvidados del recientemente fallecido Carlos Ruiz Zafón), frente a mí, reclamando fuertemente mi atención. En esta ocasión no era tanto un título, sino una señal, que a modo de marcapáginas me indicaba el libro de Los Episodios Nacionales “El terror de 1824”, donde ligados a los sucesos posteriores al Trienio Liberal se llevó a cabo el trágico fusilamiento de Los Coloraos en Almería.

Benito Pérez Galdós fue un escritor muy prolífico y muy involucrado en la política de su época, llegando a ser en varias ocasiones diputado a las Cortes, siempre en las filas liberales y republicanas. Abandonó el romanticismo de su tiempo escribiendo una novela mucho más realista y naturalista, con un lenguaje que aunaba un gran academicismo con formas callejeras, muy al estilo Cervantino. Tuvo un gran reconocimiento en vida, llegando a ser Académico de la Lengua y propuesto más de una vez al Premio Nobel de Literatura, pero los sectores más tradicionalistas españoles consiguieron que pesara más su radical anticlericalismo que el valor de su pluma. Entre su ingente obra podríamos destacar: Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, Misericordia, La Fontana de Oro o la gran obra de los Episodios Nacionales, colección de 46 novelas históricas donde los principales acontecimientos de nuestro país en el siglo XIX están narrados desde las vivencias de personajes ficticios, pero siempre con la intención manifiesta de que los españoles no volviéramos a caer en los mismos errores.

Galdós escribió el episodio “El terror de 1824” en 1877, unos años posteriores al advenimiento y muerte prematura de la I República. La acción se desarrolla en Madrid, en octubre de 1823, tras el golpe de estado del propio Fernando VII que puso fin al Trienio Liberal gracias al apoyo explícito de los 100.000 Hijos de San Luis, dando paso a la Década Ominosa absolutista. Es una novela coral donde los personajes entran y salen en función de las necesidades de cada episodio. En éste, el peso de la acción recae en Patricio Sarmiento, maestro, furibundo liberal caído ahora en desgracia en manos de los realistas y que a su vez, unos años antes había ejercido como voluntario constitucionalista con las tropas de Riego, muriendo su hijo en las refriegas. El otro personaje principal sería Soledad Gil cuyo padre, también maestro, había sido enjuiciado y condenado a muerte durante el Trienio Liberal. Una historia simétrica y paralela que pone de manifiesto el triste sino fratricida de las dos Españas y que Galdós, como Goya, las retrata descarnadamente en un marco de venganzas, rencores, fanatismos e injusticias. Entre los numerosos personajes se encuentra el general Riego, entonces prisionero de los Realistas, sometido a escarnio público y ejecutado, el cual, por cierto, no sale muy bien parado de la opinión de Galdós.

El episodio de Los Coloraos no está reflejado como tal en los Episodios Nacionales, sin embargo se le hace referencia al relatar algunas de las tentativas de desembarco en Gibraltar. Valga como ejemplo una conversación relativa a las penas que deberían infringirse a los sublevados y una arenga proliberal.

“Ya sabrá usted que ha habido audaces tentativas revolucionarias en Tarifa, Almería y otros pueblos de la costa del Mediodía. Esos tunantes salieron de Gibraltar. El desembarco les salió mal. Gracias a la vigilancia de las autoridades, tan grande iniquidad quedó frustrada. De hoy a mañana, señora, serán fusilados en Tarifa trescientos de esos pillos” (Capítulo XIII)

“¡Almería, Tarifa! ¿qué vale eso ni qué significa? Hechos aislados que ni precipitan ni detienen el hecho principal, que es la victoria de la libertad… Que se frustre una intentona, que salga mal un desembarco, que fusiléis a trescientos o a mil o a un millón de patriotas... Los patíbulos son árboles fecundos, que con el riego de la sangre dan frutos preciosísimos... Las venas de los patriotas son el filón de donde mana la nueva vida” (Capítulo XVIII)

Que el espíritu democrático de Los Coloraos y de Galdós siga presidiendo cada 24 de agosto los aires renovadores de la libertad.