David Bisbal triunfa en los premios de Los40

David Bisbal sigue cosechando premios. Aunque el almeriense ha cumplido ya 20 años en la música no pasa de moda y este viernes fue uno de los grandes protagonistas en LOS40 Music Awards Santander 2023, los premios anuales de la mítica emisora de radio.

Bisbal recibió el premio LOS40 al mejor artista o grupo en directo, gracias a su gira "Me siento vivo", que comenzó con el espectacular concierto del 20 aniversario en el Power Horse Stadium de Almería. El almeriense no para de actuar, primero con una serie de 20 conciertos más íntimos en el Teatro Albéniz y ahora con grandes espectáculos. De hecho, tras un breve parón, este mismo mes comenzará a girar por América, donde tiene cerrados Buenos Aires, Córdoba (Argentina), Montevideo y Santiago de Chile. Pero el colofón de esta gira será para Bisbal el más especial: un gran concierto en el Wizink Center de Madrid —mismo espacio donde se celebraron estos premios— el 6 de diciembre.

David Bisbal recibió el premio a de mejor artista en directo de manos de Mario Vaquerizo y Vicky Martín Berrocal. El almeriense subió al escenario con energía y saludó con su ya mítico "¿Cómo están los máquinas lo primero de todo?". El almeriense lo recibe "con muchísima ilusión y con mucho respeto a mis compañeros de profesión". Se lo agradeció especialmente a sus compañeros de Universal Music por las oportunidades que le han dado durante 20 años e hizo un guiño a Narcís Rebollo, presidente de la compañía, a quien conoce desde su etapa en Vale Music.

Bisbal admite que es un honor el premio porque "me he preparado toda la vida para cantar en directo, pero es la primera vez que me reconocen con un premio por ello".

¡Viva la música y viva @davidbisbal ! 🥰 Se ha llevado el premio a Mejor Artista en Directo Categoría España en #LOS40MusicAwardsSantander pic.twitter.com/clHy2jgtIu — LOS40 (@Los40) November 3, 2023

El cantante almeriense disfrutó mucho de la gala, "tanto con los artistas de la nueva generación, con cuyas carreras estoy disfrutando mucho", así como con otros históricos como Melendi, Dani Martín y compañía. Bisbal finalizó su discurso de aceptación del premio con un "viva la música" que arrancó una ovación del público.

Y como no podía ser de otra forma, el mejor artista en directo tenía que actuar. Primero cantó sobre el escenario su tema "Ajedrez", primer sencillo de su último disco, y luego bajó al patio de butacas para poner al público en pie con su mítico "Ave María".

Pueden pasar dos décadas, que seguiremos cantando esta canción hasta quedarnos afónicos. @davidbisbal#LOS40MusicAwardsSantander pic.twitter.com/C3XpScH4Zi — LOS40 (@Los40) November 3, 2023

Un galardón más dentro de la exitosa carrera del cantante almeriense más popular del siglo XXI que, por lo que parece, aún tiene cuerda para rato.

Aitana, Ana Mena y Manuel Turizo, los grandes triunfadores

Por otro lado, Aitana, Ana Mena y Manuel Turizo fueron los grandes triunfadores de Los40 Music Awards Santander 2023.

Aitana era una de las favoritas y finalmente fue triunfadora de la cita. "Admiro mucho a Manuel Carrasco, Beret y Quevedo, pero sobre todo admiro mucho a dos mujeres que lideran el panorama musical, Ana Mena y Lola Índigo", dijo en referencia a sus compañeros nominados al recoger uno de los principales galardones, el de Mejor álbum en la Categoría España, por 'Alpha', que llevó al escenario del recinto en una de las grandes presentaciones de la velada, con sus sensuales bailes incluidos.

Aitana recogó la estatuilla muy emocionada e incrédula al ser su segundo premio de la noche, ya que 'Las babys', su hit, lograba el de Mejor videoclip.

En la Categoría España, también se ha coronado Ana Mena al ganar el galardón a Mejor artista, otro de los más importantes, mientras el reconocimiento a Mejor artista urbano ha sido para Quevedo.

Álvaro de Luna (Mejor canción por 'Todo contigo'), Saiko (Mejor artista urbano), Depol (Mejor artista Del 40 al 1), Vicco (Mejor artista revelación), Chanel y Abraham Mateo (Mejor colaboración por 'Clavaíto') y Lola Índigo (Mejor gira por 'El dragón') han completado la lista de premiados en esta sección.

Por su parte, Manuel Turizo se ha hecho con la mayoría de premios de la Categoría Global Latino al ganar los de Mejor álbum y gira, '2000', y el Mejor canción latina por 'El merengue'. No obstante, Camilo ha vencido como Mejor artista, un galardón que ha agradecido a España por "cambiar su vida" y ha dedicado a "celebrar el talento colombiano". Precisamente otro colombiano, como los dos anteriores, Feid, ha sido otro de los protagonistas de la categoría al llevarse los galardones de Mejor artista urbano, Mejor colaboración urbana por 'Hey mor' (con Ozuna) y Mejor canción urbana por 'Classy 101' (con Young Miko). Los argentinos Duki (Mejor artista en directo), María Becerra (Mejor vídeo por 'Corazón vacío') y Emilia (Mejor colaboración por 'No se ve', con la brasileña Ludmilla) han ganado también en el apartado latino.