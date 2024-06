Fernando Labordeta y Juan Manuel Cidrón unen la poesía y la música en el disco ‘Poésica’

Este miércoles 12 de junio a las 20 horas se presenta en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja en el Paseo de Almería un disco muy especial que han preparado Juan Manuel Cidrón y Fernando Labordeta con la colaboración de Ana Trigo. El disco que aúna poesía y música se titula Poésica.

La unión de estos grandes talentos ha dado lugar a un trabajo discográfico que se empezó a fraguar hace ya 20 años. Cidrón explica que “el trabajo se gestó en el año 2004. En una cena hace 20 años con el periodista Jacinto Castillo me comentó que su hijo tenía un sueño, que era tener un grupo de rock gótico y tocar el violonchelo. Se me vino la imagen del niño vestido de negro con los ojos pintados y tocando el violonchelo y pensé en El sueño de Jacinto”.

“Le dediqué un tema titulado El sueño de Jacinto, y seguidamente hice varios temas con hijos e hijas de amigos y amigas. Entre ellas también le hice un tema a Ana, hija de Fernando Labordeta. Salieron 20 temas donde la música quería mostrar las particularidades de cada niño, y también pensé en como serían esos niños cuando fuesen ancianos”, explica Juan Manuel Cidrón.

“Juan José Simón me hizo la percusión a algunos temas y propuso que hiciéramos un grupo y así surgió Piel de Canto. Con ese grupo hicimos diez piezas y las presentamos en 2005 en Benecid. Luego seguí componiendo hasta llegar a otros diez temas. Los diez primeros temas que compuse más la pieza El sueño de Jacinto los he incluido en este disco Poésica”. Por su parte, Fernando Labordeta explica que “Cidrón me pasa los once temas y exceptuando el tema de mi hija que la conozco, pues al resto de los niños no los conocía, sobre esos temas musicales yo empecé a ponerles letra a cada tema. Teniendo en cuenta la música, puesto que hay atronadora, serena e incluso onírica y la idiosincracia de cada niño han salido once textos. Esos textos aparecen en mi último libro Cuaderno en sucio”.

En el acto que se celebra hoy miércoles estarán Juan Manuel Cidrón, Fernando Labordeta, Ana Trigo, Pedro Soria (maquetación y diseño), Álvaro Guardiola (técnico que ha masterizado el disco) y Carlos Martín, que promueve la actividad a través de Nubba.

La portada del cedé es una magnífica fotografía de Fernando Labordeta que ha causado un gran impacto. “Esa fotografía la hice al lado del Hospital Provincial, lo que hoy es el Museo del Realismo. La fachada del hospital la he polarizado, la he dejado como si fuera un recortable para que tenga efecto con la bandada de estorninos”, explica el polifacético Fernando Labordeta, escritor, poeta y actor.

El disco es una auténtica joya donde la poesía y la música se dan la mano, con un sonido fascinante. “Trabajar con Fernando es magnífico porque somos igual de frikis, somos metódicos y ordenados”, sostiene Cidrón. “Juanma y yo, hemos tenido la suerte de trabajar para Axioma Teatro, Juanma haciendo música y yo como actor”, recuerda Labordeta. Confluyen los gustos de ambos, tanto es así, que Cidrón apunta que “me encanta la forma de escribir de Fernando”.