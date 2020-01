Jamones con Tacones y el almeriense Rizo son las nuevas incorporaciones al cartel de Solazo Fest

El auténtico ibérico no sólo se come, sino que también se escucha. Esa es la filosofía sonora de Jamones con Tacones, la nueva confirmación realizada por Solazo Fest para su segunda edición, que será los días 9 y 10 de mayo en el Recinto de Conciertos del Ferial. No ha sido la única novedad que se ha incorporado al cartel esta semana, ya que también lo ha hecho el almeriense Rizo, ofreciendo también así un escaparate a los valores emergentes de Almería y su provincia.

Murcianos y almeriense se suman así a una ya amplia familia donde ya tienen su sitio, entre otros, los barceloneses Lágrimas de Sangre, el malagueño El Kanka, los tinerfeños Rupatrupa, la granadina Lola Índigo, los asturianos Desakato, Natos y Waor, los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, los valencianos Nativa, los almerienses No Potable o El Niño del Albayzín, a falta de confirmar nuevos nombres.

Jamones con Tacones han empezado esta semana la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico de estudio, titulado ‘Power Walking’. Una gira que les llevará por salas de todo el país y que hará escala en Solazo Fest. Ska, rocksteady y con la fusión por bandera, la banda consigue que su público ponga ‘las pezuñas’ a bailar con un directo participativo y divertido. ‘Lucking For The Fango’ fue su primer larga duración en 2016 y ahora dan un nuevo salto con ‘Power Walking’.

Por su parte, José Javier Rizo, Rizo para el mundo de los escenarios, es un joven cantautor de Huércal Overa, que pondrá sobre las tablas de Solazo Fest sus más reciente creaciones, llenas de historias interpersonales.

Tras el éxito de Solazo Fest 2019, se lleva meses trabajando en la segunda edición, prevista para los días 9 y 10 de mayo de 2020. Una cita que vendrá con muchas novedades. Más de 24 horas de música y diversión durante dos días que reunirán a miles de jóvenes de todo el país. Un cartel con más de 30 artistas nacionales e internacionales, paella gigante, gran barbacoa, asociaciones juveniles, foodtrucks, divertidas atracciones y muchas más sorpresas. Todo ello doblando el espacio con el que se contó el pasado año en el Recinto de Conciertos del Ferial.

Se trata de una iniciativa que formará parte de la programación de la ‘Primavera Cultural’ del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y que cuenta con la organización de Kuver Producciones, empresa almeriense que posee la experiencia de haber organizado todas las fiestas de la primavera de Almería los últimos diez años.

Las entradas están a la venta en distintos formatos y opciones. El abono general actualmente tiene un precio especial de 30 euros, mientras que las entradas individuales para el sábado, 9 de mayo, o domingo, día 10, tienen un precio de 25 euros. También existe un pack de abono general más un pack de consumiciones por 35 euros y un abono VIP a un precio de 60 euros. Están disponibles en la web www.solazofest.com.