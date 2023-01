Juan Manuel Gil: “La flor del rayo es una declaración de amor a la literatura”

El escritor almeriense Juan Manuel Gil presenta esta noche su ultima novela La flor del rayo a las 19 horas en la Librería Picasso de la capital. El autor mantendrá una conversación con el periodista Evaristo Martínez.

-Acaba de publicarse La flor del rayo. ¿Me podría definir lo que encierran sus páginas?

-La historia de un escritor que se aproxima a las cosas más serias de la vida a través de la literatura. Al amor, a la pérdida, a la familia y a esa confusión casi siempre dramática entre la realidad y la ficción. Y, claro, de todo eso es imposible hablar si no se hace con cierta dosis de humor.

-Tengo entendido que la misma noche que le entregaron el premio por su anterior novela, ya comenzó a escribirla. ¿Eso fue un impulso o tenía ya algo en su mente?

-Por entonces ya había cobijado en mi cuaderno la semilla de La flor del rayo. Una noche, paseando con mi perro, me llamó la atención una escena que tenía lugar en una casa que yo creía abandonada al olvido. Aquello activó los resortes de mi ficción y decidí contestar a todas y cada una de las preguntas que me golpeaban cada vez que me acercaba a aquella vivienda y su jardín.

-Está a camino entre la ficción y la realidad. La intrahistoria de ese libro se encuentra en lo cotidiano. Usted se vale mucho de ello para sus libros.

-La realidad y la ficción comparten habitación. Qué sería de nuestra realidad si no se infiltrara en ella una pequeña o gran dosis de ficción. Acostumbro a buscar en mi vida cotidiana esa grieta por la cual puedo ir un poco más allá. Y supongo que mi particular más allá es la literatura.

-En este caso, vuelve a aparecer su familia y su perro en las páginas. Me viene a la memoria Mi padre y yo. Un western. Si tuviera que calificar la obra qué diría.

-La flor del rayo es una declaración de amor a la literatura, a la invención, a esa tendencia natural de plantearnos “y si las cosas fuesen distintas”.

-En el proceso de escritura de esta novela, en algún momento tuvo dudas que iba por el buen camino. Conozco autores que escritos 100 folios, deciden borrar y empezar de nuevo.

-Esas dudas son consustanciales al propio acto de escribir. Cuando alguien se sienta delante del portátil ha de convivir con la incertidumbre, con cierto vértigo e, incluso, con una buena dosis de incomodidad. No solo se trata de responder a la pregunta hacia dónde me lleva esto. También a la de si seré capaz de llegar. Y a veces no se llega nunca.

-En 2021 en pandemia recibió un premio muy importante con su anterior libro Trigo Limpio. Ese premio dos años después imagino que le ha abierto puertas.

-Me ha permitido que mis libros estén en más librerías, llegar a más lectores y tener un diálogo mucho más rico con ellos. He viajado, he conocido a escritores que he leído con admiración y he visitado más clubes de lectura de los que jamás imaginé. Todo eso ha convertido mi vida literaria en algo más gozoso. Y reconozco que la confianza que me transmite el equipo editorial ha tejido un gran abrigo para mi escritura.

-Ahora comienza la promoción y las presentaciones. Se espera un año intenso. Pero como su cabeza no descansa, tiene ya algo mente para el futuro.

-Estoy buscando y perdiéndome en mi cuaderno. Sintiéndome muy libre. Tachando, reescribiendo, conectando cualquier cosa que se me ocurra. Es una de las fases que más disfruto. En ella vale todo.

-Para concluir, sé que es un buen lector, pero su pasión es escribir. Que le ofrece o que le da la literatura en su vida.

-La lectura me ofrece un placer que casi no encuentro en ninguna otra actividad. La escritura, en cambio, orden, dirección y un gozo sereno.