Julia Navarro, la "mágica" Mojácar y las mujeres olvidadas por la historia

Julia Navarro ha escrito, a lo largo de su vida, numerosos artículos y ensayos políticos. Por eso, y ante un libro que visualiza a las mujeres, era irremediable hablar de feminismo. "Yo soy feminista porque soy demócrata ; no se puede ser demócrata sin ser feminista porque la democracia trata de construir una sociedad de iguales y en el momento que la mitad de la población no es igual que la otra la democracia pierde calidad, algo que sucede incluso en los países desarrollados", dice la escritora.

Este ensayo, porque no es una novela, se centra en mujeres reales y de la mitología y leyendas que han conformado la historia de la humanidad pero que hasta el siglo XX no han tenido la visibilidad que se merecían. "Hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres", dice Julia Navarro. Es decir, era una historia vista desde el prisma masculino lo que ocultó en muchas ocasiones de manera deliberada la presencia de la mujer en todos los órdenes de la vida. En "Una historia compartida" la autora cuenta la historia de estas mujeres pero teniendo también en cuenta a ellos, "porque desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros".

“Rubiales me parece un zafio maleducado”

El público asistente estuvo tímido a la hora de preguntar a Julia Navarro. Solo hubo una pregunta y fue sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. “Me parece un tipo zafio, maleducado. Lo sorprendente no es solo que le diera un beso, sino que haya ocupado ese cargo durante tantos años. Es una persona que no puede representar el fútbol español”, dijo la escritora sin ambages. También fue clara sobre el sistema educativo actual donde cada vez tienen menos peso las Humanidades: “Si no sabemos de donde vienes, no aprendes a pensar y acabas siendo un ciudadano sin las herramientas para tener un criterio propio”.