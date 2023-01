Ana María Häsler Soler: “Iniciaré un ciclo de conciertos en el viejo cine de Antas en el Festival de este año”

El 26 de julio de 2022 tuvo lugar el estreno de un festival que significó todo un acontecimiento histórico de gran calado artístico-cultural: El Argar Musical. El primer festival de música clásica para la Cultura argárica, que se presentó en el epicentro de esta milenaria Cultura, en El Argar de Antas. El evento presentó múltiples e interesantes primicias y estrenos que vale la pena rememorar en el arranque de 2023.

-¿Qué le lleva a una cantante como usted, que ha pisado los mayores escenarios operísticos del mundo, a cantar en El Argar?

-Nada de esto hubiese ocurrido si mis raíces no estuvieran en el pueblo de Antas. No solo mis raíces, sino el origen de mi familia. Mi abuelo emigró hace cien años a Cuba y su padre fue un alcalde muy relevante y querido de este municipio durante los años de la República. Todo lo que he plasmado en dos proyectos muy especiales: el recital Mis Raíces y el festival El Argar Musical para los pueblos argáricos. Volver a las raíces para ofrecer mi experiencia de más de veinticinco años como profesional es un sueño maravilloso que culmina, sin duda, en este proyecto que nace para contribuir a la difusión de la mejor música y de una Cultura prehistórica como la argárica. El éxito del estreno corrobora que valió la pena apostar y me da fuerzas para seguir.

-Es el primer festival en el mundo que promueve el arte y la cultura prehistórica de El Argar. Para los que no lo conocen hábleme de un evento que no solo es música.

-Los asistentes del verano pasado al festival pudieron vivir una experiencia extraordinaria a todo nivel. En el escenario, situado en el puente viejo de Antas a las faldas del Argar - iluminado espectacularmente para la ocasión -, se escuchó a lo largo de dos días lo más granado del repertorio internacional en seis idiomas: canciones, arias y Lieder de compositores españoles (José Padilla, Fernando Obradors, J. Castro Chané, Xavier Montsalvatge, A. Guinovart, M. Ortega), checos (A. Dvorak), alemanes (W.A. Mozart), italianos (G. Schicchi), cubanos (Ernesto Lecuona, Rodrigo Prats, E. Sánchez de Fuentes), brasileños (W. Henrique, H. Villa-Lobos), franceses (G. Bizet, G. Fauré)...

-Un cartel de lujo.

-El público que presenció este acontecimiento histórico no solamente disfrutó con las voces, con el espléndido piano de David Casanova López y con la música de los grandes compositores de la historia, sino que se zambulló en las vibraciones del lugar donde el hombre moderno empezó a constituirse en una “sociedad” organizada y jerárquica en la Europa de hace cuatro mil años. El Argar Musical es una experiencia sensorial y cultural total y, desde luego, una plataforma ideal para atraer a un turismo de calidad a Antas y a otros muchos enclaves de esta Cultura.

-Usted tiene claro en su mente que tras el arranque del Festival quiere traer las mejores voces españolas a Antas.

-Mi concierto abrió una brecha y marcó el punto de partida de una serie de conciertos en los que tendremos el inmenso placer de contar con artistas consagrados (muchos de mis colegas de profesión más queridos y admirados) y, cómo no, con talentos emergentes.

-El Festival tiene como uno de sus grandes objetivos el transmitir a los más jóvenes la Cultura del Argar de Antas.

-Así es. Entre las actividades del festival están previstas visitas guiadas a los yacimientos argáricos por parte de jóvenes guías. En el estreno del año pasado en Antas se ofreció una visita para los alumnos del curso de canto por parte de nuestro querido Don Gabriel Martínez, maestro en la materia que enfermó y la visita lamentablemente no pudo darse. El puente del pueblo fue un símbolo del puente cultural entre el pasado y el presente, desde el cual proyectarse al futuro.

-En julio pasado se celebró el I Curso de Técnica e Interpretación del Canto Lírico en la Capilla del Convento de las Monjas de Antas. ¿La promoción de los jóvenes valores de la lírica es fundamental?

-Son tantas las grandes voces de la Lírica mundial que ha dado Andalucía y España, en general, desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, que la lista sería interminable. Es fundamental ayudar al desarrollo de los jóvenes valores. Estamos ante un Patrimonio cultural de primer orden y el canto es el instrumento más difícil, a la vez del más directo y emotivo, que requiere de mucho tiempo para su consolidación y su madurez técnica y expresiva.

-La docencia está también presente en el Festival.

-Fue precioso para mí ofrecer estas primeras clases de canto en Antas. La docencia en todas sus formas me entusiasma pero sobre todo en las clases magistrales, en las que lo doy todo en unos minutos y he de ser medio “maga” para entender lo que le sucede a quien tengo delante. No podría dedicarme de manera continuada pero sí disfruto muchísimo la maravilla de abrir nuevos horizontes a quienes tengo el placer de conocer en mis cursos.

-Vivió momentos de emoción con los alumnos

-Las palabras de agradecimiento de los jóvenes cantantes, a quienes he podido iluminar un poco con mis indicaciones en un momento dado de sus trayectorias, como fue el caso de los alumnos participantes de este primer curso en Antas, me conmueven. Esa es la verdadera motivación que me inspira para continuar con el Curso de Canto Lírico del Festival, que he dedicado a la memoria de Celia Viñas.

-También se ha propuesto crear un puente con América Latina y traer jóvenes cantantes de esos países al Festival. Sus vínculos con Cuba son claves para apostar por este intercambio de sabiduría entre latinoamericanos y españoles.

-El puente vuelve aquí a simbolizar algo vital, que es el cruce de caminos y de culturas. En concreto, entre España y América Latina. En la primera edición tuvimos a una joven mezzosoprano brasileña, Fernanda Pimenta, que presentó un programa muy variado de canciones de autores europeos y de su país, y fue becada por mí para el curso de canto. El FEMUSC de Brasil es el mayor Festival-Escuela del mundo y he tenido el honor de ser invitada al mismo desde 2015 como profesora y como solista. En 2005 tuve el placer de ofrecer unas clases magistrales para la Fundación Victoria de los Ángeles de Barcelona y ya entonces bequé a otra estudiante de canto de la Universidad de Bellas Artes del Paraná de Curitiba.

-El año pasado tuvo lugar un acontecimiento único. Se estrenó el Poema argárico de su hermano el poeta Rodolfo Häsler puesto en música por el compositor catalán Miquel Ortega. Imagino que fue un momento especial.

-Desde luego, fue un momento de gran emoción y felicidad. Ofrecí a una voz masculina la lectura del poema a la apertura del festival, tras lo cual pude cantarle al Argar de nuestra infancia los sentidos versos de mi hermano. Fue sobrecogedor y tengo intención de pedirle a un poeta versos argáricos cada año para ser musicalizados y estrenados en el yacimiento que da nombre a su Cultura. Me reservo todavía los nombres para el 2023.

-También se estrenó la indumentaria típica de los argáricos, que se exhibe en Antas y cuyo destino será el Museo de El Argar. Usted llegó a lucir esa vestimenta. ¿Recuerda ese momento único?

-Unas mujeres extraordinarias de Antas, que han tomado parte en la confección de los trajes de la época que se exhiben en exposición, fueron las encargadas de vestirme con la indumentaria que reproduce según estudios científicos la de las mujeres poderosas de esta era. Reproducción de la diadema de plata hallada en la tumba número 51 de El Argar incluida. Haber sido la primera persona o artista ataviada con tal indumentaria es un acontecimiento imposible de olvidar.

-El Festival para un pueblo como Antas supuso un éxito absoluto con la asistencia de 500 personas llegadas desde distintos lugares. En sus mejores sueños imagino la acogida que tendría el Festival.

-Lo acabas de decir. Es imposible imaginar cual va a ser la acogida de público en un evento de estas características, que tiene lugar por primera vez en la historia de un pueblo de tres mil habitantes y alrededores. Fue una apuesta fuerte. Siempre tuve claro que un proyecto como éste implicaba arriesgar y mucho esfuerzo personal. La mayor de las satisfacciones fue ver el milagro final. Inesperado hasta cierto punto pero muy claro en mi mente. El impacto del estreno fue grande, humana y socialmente hablando. Todo han sido comentarios positivos a nivel personal y en los medios, directa e indirectamente por parte de todos los que han abrazado esta experiencia tan especial en una sensacional atmósfera.

-Imagino que lleva tiempo trabajando para la edición de este año. Podría concretar las fechas del Festival y dar algún avance de lo que se va a poder disfrutar en Antas.

-Fantásticas sorpresas aguardan al Festival este año. Puedo adelantar algo muy bonito: iniciaré un ciclo de conciertos en el viejo Cine de Antas, el conocido Cine de Paca para todos los que hace más de treinta años acudíamos de adolescentes a este lugar en familia a ver las películas en sus salas de invierno y de verano. El primero de estos eventos será un recital esta primavera del tenor veratense, de gloriosa voz, Enrique Parra. Sobre la edición de verano, tendremos cuatro eventos en agosto en Antas, además del Curso de Canto Lírico Celia Viñas, y se añadirán a la programación otros municipios y provincias con los que ya estoy en contacto.

-Un evento de este nivel necesita, aparte de su enorme trabajo, de apoyos. En este sentido qué instituciones públicas y empresas privadas apoyan este Festival.

-Sin apoyos económicos nada de esto sería posible. El apoyo de la Junta de Andalucía se vislumbra como una realidad en 2023 y esperamos poder nombrar a interesantes empresas privadas, locales y de ámbito nacional vinculadas a un evento cultural de esta categoría. Un festival de esta magnitud es un revulsivo social y económico. Conseguir que las empresas reviertan tan solo una ínfima parte de sus beneficios en la sociedad, es fundamental. Y El Argar Musical es un festival social, que trabaja para ayudar a poner en valor dos Patrimonios importantísimos, es decir, para devolver a la humanidad lo que es de la humanidad. En definitiva, para el pueblo y su enriquecimiento económico y cultural.

-Para concluir hay que destacar los agradecimientos.

-Esencial es, ante todo, el equipo humano que lo hace posible y, en ese sentido, quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Antas, al pianista David Casanova López, Erudita Comunicación, a Bernhardt Jundt (primera persona física patrocinadora del festival) y a los medios de comunicación que han respaldado el proyecto desde el principio (Fundación Valparaíso, Diario de Almería, La Voz de Almería, Ideal, Canal Sur Radio y TV, Barna Fotopress, ClickRadioTV, Radio Clásica, Melómano Digital o Andalucía.com, entre otros.