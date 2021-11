El MiniHollywood acoge la Recreación ‘Old West History’ este fin de semana

El parque temático Oasys MiniHollywood acoge este fin de semana la Recreación Histórico Internacional Old West History, en su cuarta edición, con un amplio abanico de actividades. El evento está organizado por Oasys MiniHollywood, Manuel Olaya y Armería Leonardo.

José María Rodríguez, director del Parque Oasys MiniHollywood, tiene muy claro que “tenemos durante dos días la posibilidad de un museo en vivo de la historia americana que de otra manera, pues solamente tendríamos que recurrir a las películas históricas o a los museos físicos. Es un museo de costumbres, tradiciones y curiosidades”.

“Durante dos días los decorados cinematográficos se transforman en un museo. Dos días intensos donde se destila mucha historia por el parque y la posibilidad de aprender de una forma distinta”, apunta Rodríguez.

Manuel Olaya, director artístico de Old West History, mantiene que “este año será brutal, porque hay un programa muy compacto e intenso, y tenemos 22 fotógrafos acreditados, entre ellos dos de Madrid, que recogerán todo lo que ocurra en este evento, que ya es referencia a nivel internacional”.

Este año hay una gran cantidad de recreadores. “Contamos con muchas asociaciones y gentes vinculadas con las recreaciones en España. Ya tenemos inscritos unos 180 recreadores, vestidos de época, donde hay un gran rigor histórico. Este es un evento a nivel europeo de gran importancia en cuanto a vestuario, escenografía y figuración. La Recreación es un gran reclamo para el cine. Y sirve para recordar que aquí tenemos unos decorados cinematográficos que son históricos ”, asegura Olaya.

La Recreación arranca mañana sábado a las 10 de la mañana con la apertura del Old West History, un museo en vivo y un recorrido didáctico por la historia del oeste americano. Hay una reconstrucción de personajes históricos del Far West y desfile a cargo de la asociación Far West Frontier Pinkerton, Billy the Kid, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Buffalo Bill, Annie Oakley General Custer, Caballo loco, Doc Holliday, Emiliano Zapata, Calamity Jane, Buck Taylor, John Wesley Hardin, etc.

También habrá una exposición de Dioramas Playmobil a cargo de Jorge Olaya y Madelman a cargo de Pancho Madelman dioramas en el Vagón del Ferrocarril.

A las 10:45 horas, se llevará a cabo la reconstrucción histórica de la muerte de Wild Bill Hickock en el en el Saloon. A las 11:30 horas, reconstrucción histórica del duelo del Ok Corral a cargo del grupo histórico de Recreación, L‘Epoque des Cavalcades desde Francia.

A las 12 horas, tendrá lugar un espectáculo cinematográfico a cargo del grupo de especialistas de Oasys MiniHollywood. Media hora después, charla, exhibición y demostración de doma y monta western, lazo y vida del Cowboy, y una exposición de sillas de montar de 1850 y 1880, impartidas por Carlos Fabregat de Rancho Mountain Horse.

A las 13:15 horas, habrá una demostración de habilidad y trucos del Tahúr más joven del oeste Póker Kid en el Saloon Yellow Rose. A las 15:30 horas, versión teatralizada de la Firma del tratado Fort Laramie de 1868 en Campamento Sioux. A las 17 horas, reconstrucción histórica del sitio de Vicksburg 1863 Secesión War USA y una hora y media después, reconstrucción histórica del asesinato de Abraham Lincoln en el teatro Ford en el Saloon The Yellow Rose.

A las 19 horas será el fin de actividades de la primera jornada. Tanto hoy sábado como mañana Domingo habrá visitas guiadas y didácticas por los campamentos Civil War con una explicación histórica instrucción de época y vida de campamento; el Campamento de tipis Sioux con una Explicación de técnicas ancestrales e histórica; Campamento minero con explicación sobre la fiebre del oro y el Campamento ganadero de Cowboys con una explicación sobre las rutas del ganado.

El domingo, 7 de noviembre, a las 10 horas tiene lugar la apertura de Old West History. A las 10:45 horas, conferencia sobre Italianos en la frontera, Giacomo Beltrami y Giovan Battista Vigo, impartida por la historiadora italiana Alessia Simona Giorda.

A las 12:30 horas, habrá una charla, exhibición y demostración de doma y monta western, lazo y vida del Cowboy, y una exposición de sillas de montar de 1850 y 1880, impartidas por Carlos Fabregat de Rancho BlackEagle. A las 13:15 horas, demostración de habilidad y trucos del Tahúr más joven del oeste Póker Kid en el Saloon Yellow Rose.

Por la tarde se realizará la versión teatralizada de la Firma del tratado Fort Laramie de 1868 en Campamento Sioux y las reconstrucciones del sitio de Vicksburg 1863 Secesión War USA y de la muerte de Wild Bill Hickock.

A las 18:30 horas, entrega de un diploma conmemorativo con música en directo de Didier Methivier, autor y compositor de la Sacen Societé des Auteurs, compositeurs et editeurs de musique desde 1986 en Francia, que interpretará temas con guitarra piano y armónica a todos los participantes y fin de las actividades. Durante el fin de semana, el servicio de Buffet libre del parque ofrecerá en sus menús algún tipo de plato gastronómico típico de aquella época.