Pastora Soler repasa su vida artística en un gran concierto en Roquetas de Mar

Una trayectoria jalonada de canciones muy conocidas

Después del segundo disco ‘El mundo que soñé’ se quedó sin discográfica y regresó a Coria y se planteó seguir cantando en fiestas y con sus amigos. Estudió Historia del Arte y se sacó el carnet de conducir. “Llamó a mi puerta una persona y surgieron temas como ‘Dámelo ya’ y ‘Corazón congelado’”. El público cantaba y cantaba estas canciones cuyas letras no se han olvidado. Luego hizo un tema que siempre la acompaña como es ‘Que pequeña’. Pero Pastora Soler quería tomar decisiones importantes en su vida como artista. “Escogí el camino correcto, porque me dejaron hacer lo que hago a día de hoy, esa mezcla de todos los estilos con mi libertad. En mi vida apareció Antonio Martínez Ares que me hizo dos grandes discos”. Sonó el tema ‘Solo tú’. Ya entrando en la recta final del concierto, Pastora Soler hizo un tema muy emotivo titulado ‘La mala costumbre’. La cantó bajando al patio de butacas. “Por muchas canciones que cante, creo que es la reina de los mensajes que uno quiere transmitir. Lo teníamos todo y de un día para otro se puede llegar a torcer. Cuando te das cuenta que no has dicho un te quiero a tiempo, no has demostrado algo a alguien y cuando caes en la cuenta ya es tarde”. La canción que marca la historia artística de Pastora Soler fue ‘Quédate conmigo’ con la que participó en el año 2012 en el Festival de Eurovisión. El concierto concluyó con el tema ‘Que no daría yo’. El bis fue un medley con temas rítmicos de la cantante sevillana. El final apoteósico con el público puesto en pie. Sin duda, fueron dos horas que se hicieron cortas con una artista que es todo entrega en el escenario.