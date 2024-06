Rodrigo Valero expone sus retratos en blanco y negro por primera vez en Turre

Turre acoge una exposición de fotografías de Rodrigo valero con motivo de las Tertulias Literarias y artísticas del Almanzora dirigidas por Santiago Alonso y Andrés Molina. En esta ocasión fue Turre la localidad que acogía la 19 edición de esta actividad.

El evento se dividía en dos partes: una primera que consistía en una excursión al despoblado de Teresa en Sierra Cabrera con el historiador Juan Grima. Y una segunda parte en el edificio Guadalinfo con la intervención del historiador Juan Grima, el escritor José González y el artista multidisciplinar Rodrigo Valero.

Dicho evento coincidía con el Día de la fundación de Turre, así que se inauguró una exposición fotográfica del artista Rodrigo Valero sobre retratos realizados a sus paisanos más ilustres, con los que mantiene un vínculo de amistad. Aprovechó la ocasión para brindarles un agradecimiento por haber posado para el fotógrafo, pero sobre todo por el cariño compartido.

Era su primera exposición en su pueblo, con lo cual suponía una gran responsabilidad y un honor por la carga emotiva. “Muchos de los retratados ya no están entre nosotros, pues muchos de los retratos fueron realizados hace bastantes años, así que la muestra representa a su vez un homenaje hacia ellos. Muchos de los retratados son de etnia gitana, la mayoría amigos desde la infancia, habida cuenta que me he criado en dicho barrio donde vivían”, explica Rodrigo Valero.

La exposición fue todo un éxito, lleno completo y con las emociones a flor de piel. “Nunca resulta fácil retratar a alguien y aún menos cuando frente a ti tienes a alguien con el que mantienes vínculos emocionales”, explica.

Una vez acabada la exposición todos los retratados podrán disfrutar de sus retratos, pues el autor los va a obsequiar gratuitamente. También regaló un ejemplar de sus siete libros ya publicados para la biblioteca pública del pueblo. Y de una foto de gran formato de su serie Múltiplos del Yo expuesta en el Centro Andaluz de la Fotografía, de la más singular que corresponde a la portada de la exposición La última cena. La exposición se podrá disfrutar hasta el 20 de junio, en el horario de 16 a 20 horas.