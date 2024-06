Ghost of Tsushima aterriza en PC: Jin Sakai desenvaina su katana en la versión definitiva

Playstation se está ganando poco a poco un hueco en el mercado de los videojuegos de PC. Icónicos juegos exclusivos como los dos de la saga Horizon, The Last of Us Parte I, el reboot de God of War, Returnal y Days Gone, por citar algunos, han terminado encandilando a los entusiastas de los ordenadores.

Ghost of Tsushima Versión del Director Género: Acción Lanzamiento: 16 de mayo Desarrolladora: Sucker Punch Plataformas: PC (Steam) Textos: Español Voces: Español Precio: 60€

Por eso era lógico que uno de los niños mimados de Sony y que se convirtió en la mejor despedida posible para la anterior generación de PS4 terminase desembarcando en finalmente en PC. Hablamos de Ghost of Tsushima, la aventura en mundo abierto en Japón del samurái Jin Sakai que tan buen sabor de boca nos dejó en 2020 cuando lo analizamos aquí en El Loot de Txeron.

Ahora, cuatro años después, vuelve en una edición Director´s Cut (Versión del Director) que incluye la expansión que se publicó después denominada La Isla de Iki, y lo hace con un despliegue técnico digno de un lanzamiento de primer nivel.

El juego desarrollado por Sucker Punch para Playstation 4 y después con esta Director´s Cut para PS5, aterriza en PC tras un sobresaliente port llevado a cabo por Nixxes Software (también se encargó de realizar el de Horizon Forbidden West Complete Edition y el de Ratche & Clank: Rift Apart, por citar algunos ejemplos) que permite correrlo en ordenador muy modestos con un acabado visual notable y, lo que es mejor, en Steam Deck y Asus Rog Ally con framerate por encima de los 60 fps.

Un hito técnico que deja a las claras que este port es uno de los mejores que se han realizado a lo largo de estos últimos años de los exclusivos de Playstation y que incluye framerate desbloqueado (en la versión de PS5 está limitado a 60fps), compatibilidad con monitores ultrawide (21:9), super ultrawide (32:9) e incluso triple Monitor (48:9); tecnologías de escalado y generación de fotogramas como NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS; y, gracias a la potencia extra del PC, una mayor distancia de dibujado y definición de texturas.

Nosotros hemos tenido ocasión de probarlo en tres sistemas diferentes:un PC con una Ryzen 5700X3D, 32GB DDR4 3600 y Nvidia RTX 4070Ti, una Steam Deck OLED y una Asus Rog Ally.

En el primero, en un monitor ultrapanorámico a 3440x1440 con DLSS3 en modo calidad, el juego rinde por encima de los 140 fps por segundo con todos los detalles al máximo. Es una experiencia apabullante en los visual gracias a su sobresaliente dirección artística.

En el caso de la consola de Valve, el título a su resolución nativa (1280x800) con detalles entre bajo y medio y el FSR3 activado, el título corre por encima de los 60fps con más de dos horas de duración de la batería.

Un rendimiento sorprendente que se acrecienta aún más en la propuesta de Asus que a resolución 1080p con la misma configuración se dispara hasta casi alcanzar los tres dígitos, pero eso sí, la batería supera la hora con poca holgura.

Un desempeño, a todas luces muy reseñable, que engrandece aún más si cabe a un título que ya fue una grata sorpresa en su lanzamiento y que con el paso de los años y su salida en PS5 y ahora en PC refuerza su imagen y calidad.

De él decíamos aquí en el Loot hace cuatro años que es una aventura dividida en tres actos y que superará con creces las 40 horas de juego con muchas tareas por hacer (algo lógico en los mundos abiertos) y un arco argumental bastante potente que entremezcla la venganza, las traiciones, los lazos familiares y la crudeza de la guerra con algunos giros de guion poco predecibles (avisados estáis) que suponen un refrescante soplo de aire fresco para el género. Si te apasiona Japón y estás dispuesto a enamorarte de su cultura a través de un videojuego, en Ghost of Tsushima tienes a tu media naranja. Ahora podemos corroborar que seguimos felizmente enamorados.