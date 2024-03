Helldivers 2, el mejor tributo a los que veneran Starship Troopers y la acción sin edulcorantes

Si me hubiesen dicho hace un par de semanas que con Helldivers 2, un shooter cooperativo en tercera persona digno heredero de la película de culto Starship Troopers, me faltarían horas del día para jugar y mis dotes de comercial para convencer a los amigos para que se lo compren me elevarían a la categoría de pelma, no me lo habría creído. De hecho, lo habría negado sin dudar.

Helldivers 2 Género: Acción Lanzamiento: 8 de febrero Desarrolladora: Arrowhead Studios Plataformas: PS5 y PC Textos: Español Voces: Español Precio: 40€

Pero todo eso ha pasado y sigue pasando estos días mientras vuelo de planeta en planeta impartiendo justicia y llevando la democracia frente a los viscerales termínidos y los fríos autómatas y no ceso en recomendar a todos los integrantes de mi lista de amigos que pasen por caja.

Y es que la ocasión lo merece. En Helldivers 2 los jugadores deben cooperar en grupo para luchar contra el caos alienígena conformando escuadrones de hasta cuatro Helldivers, la unidad de élite que lucha por la paz por todo el Universo. Puedes intentarlo solo, por supuesto, pero la esencia de este título reside en sus indescriptibles experiencias haciéndolo en compañía.

La propuesta es sencilla pero contundentemente adictiva y divertida. El escuadrón elige saltar a un planeta con unos cuantos objetivos que cumplir y un tiempo para hacerlo. Cuando lo consigue, tiene que solicitar la evacuación y así obtiene puntos de experiencia para subir de nivel y créditos con los que comprar mejor equipamiento y estratagemas, así se denominan habilidades como ataques aéreos, torretas tesla o escudos de energía, por citar solo algunos de la ingente cantidad que proporciona el título y que se activan siempre con una secuencia de las flechas de dirección del teclado (un minijuego dentro del propio juego).

La ingente cantidad de misiones y su imprevisibilidad hacen de Helldivers 2 un título único

Y vuelta a empezar. Elegimos otro punto de ese planeta o escogemos otro y volvemos a saltar. Ahora, en vez de liberar a colonos, podemos optar por erradicar un cierto número de enemigos, buscar y fulminar a imponentes jefes de las dos facciones o llevar a cabo labores de espionaje con la extracción de datos, por citar algunos de los muchos y variados objetivos que debemos cumplir y que hacen que cada partida sea diametralmente opuesta a la anterior.

Aquí no hay una campaña para un solo jugador ni tampoco arenas para enfrentamientos entre jugadores. Helldivers 2 nos muestra un mundo en el que los humanos se han expandido hacia otras constelaciones pero se han topado con una infestación masiva de alienígenas llamados Termínidos. También toca enfrentarse a Autómatas, una especie de robots con muy malas pulgas que quieren acabar con todo. Algo que se nos explica en una cinemática introductoria y de ahí al campo de balla. No hay más. Toda su magia reside en acometer incursiones, cumplir los objetivos que se nos exigen como defensores de la democracia en la Supertierra, conseguir la extracción y mejorar nuestro personaje con hasta nueve niveles de dificultad (hasta el quinto es medio asequible pero los otros cuatro son un verdadero desafío). Un bucle, a priori bastante simple, que vertebra una jugabilidad única que provoca que las horas pasen volando y la sensación de progresión y diversión se disparen.

Algo que ya intentó Helldivers en 2015 cuando se lanzó en PS3, PS4 y PS Vita pero que su segunda parte ha conseguido refinar de manera exponencial con su lanzamiento en PS5 y PC. No en vano, ya son más de 3 millones de jugadores los que disfrutan de esta experiencia PVE que ha provocado que los servidores de su desarrolladora, Arrowhead Game Studios, colapsasen y provocasen que las primeras semanas tras el lanzamiento hayan sido caóticas con largas colas de espera. Un problema que ya se ha subsanado para tranquilidad de los miles de Helldivers que quieren seguir llevando la democracia a cualquier rincón del Universo.

En Helldivers 2 no han inventado la rueda pero tiene unas llantas de 18 pulgadas con un acabado tan refinado que parece que el artilugio ha sido idea de Arrowhead Game Studios. Un simil, algo forzado sí, pero que ejemplifica la grandeza de este título que bebe de grandes referentes como Halo, The Division, Doom, Metal Gear o Titanfall (habrá mechas en una futura actualización) para crear una experiencia única con un acabado visual que entra por los ojos.

¿Y cómo se ve Helldivers 2? Pues sin duda es todo un portento gráfico. Hemos podido probarlo en un PC con una RTX 4070Ti en un monitor Ultrapanorámico 21:9 y en PS5 en un televisor 4K y el juego luce espectacular: entornos muy detallados, una amplia distancia de dibujado, efectos de físicas de primer nivel, procesos climatológicos cambiantes en una gran variedad de biomas (paisajes desérticos, montañosos, boscosos, nevados, etc) y todo ello con un framerate de 60fps en PS5 y por encima de los 140fps en PC.

El juego luce con un acabado visual de primer nivel tanto en PS5 como en PC

A eso súmale un gunplay en primera y tercera persona con un amplio arsenal y enfrentamientos imprevisibles con resultados todavía más imprevisibles (el fuego amigo es un generador de caos) y está claro que Helldivers 2 se vende solo. Porque no necesita mucho más para hacer click en tu mente y llevarte a cruentas batallas en lugares inhóspitos y llenos de arácnidos o robots.

De hecho, su magia reside en que todo es tan cambiante en cada partida que he llegado a la conclusión de que cuanto peor te vaya, menos refuerzos y menos munición queden, más te divertirás. Bregar en el caos sin tener un flotador al que aferrarte hace de cada incursión un chute de adrenalina que no querrás dejar de experimentar.

Además, hacerlo con amigos o con otros jugadores potencia una de sus grandes virtudes: las sinergias. Para vencer a los termínidos precisaremos de estrategias, armamento y armaduras diferentes que para hacer lo propio con los Autómatas. A ello hay que sumar que dependiendo del nivel de dificultad será preciso escoger muy bien qué estratagemas llevarnos al campo de batalla. Y por eso, la cooperación entre los integrantes del escuadrón para superar los desafíos aportando cada uno su arsenal y, en otras ocasiones, haciendo uso de armas que precisa la colaboración de dos jugadores, es vital. De ahí que el chat de voz del juego sea una herramienta más que recomendable para superar los retos.

Y sí, cuenta con un pase de batalla con el que adquirir, gestos, estandartes, armaduras y armas con el que se monetiza la experiencia y se financian los servidores que permiten la experiencia. Pero a diferencia del resto de videojuegos que optan por esta fórmula, aquí los Supercréditos (la moneda premium para adquirir esos cosméticos) también se puede conseguir en los planetas durante las incursiones. Un puntazo para sus desarrolladores, sin duda.

Conclusiones

Jugarlo con amigos o con otros Helldivers a través del emparejamiento y gracias al juego cruzado entre las dos plataformas es muy sencillo. Escapar del bucle entre extracción y extracción se torna algo más complicado. Básicamente porque la experiencia está tan cohesionada y tiene tanto que ofrecer que es difícil ponerle un pero. Hacía tiempo que no encontraba un videojuego tan sencillo en su propuesta pero tan generoso en la diversión. De hecho, no me divertía tanto con un juego multijugador desde mi época con The Division y ya ha llovido casi una década desde entonces y entre medio ha habido multitud de propuestas que no alcanzaron su propósito.

Por eso, Helldivers 2 es desde este mismo instante mi juego multijugador de referencia y la gran sorpresa de este recién empezado 2024. Si te gusta la acción y sobrevivir al caos entre robots e insectos XXL, no hay propuesta más refrescante, adictiva, delirante, frenética y orgásmica que esta. Y tómate dos libertazas, soldado.

Hemos podido probar Helldivers 2 tanto en PS5 como en PC (Steam) gracias a sendas claves que nos ha remitido Playstation España.