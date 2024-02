Suicide Squad: Kill the Justice League, una oda a la acción sin rubor y dosis extra de diversion

Lo que consiguió Rocksteady Studio con la saga Batman Arkham aún sigue siendo motivo de elogios y veneración dentro de la industria. Sus revolucionarias mecánicas de combate e investigación y su divertida concepción de mundo abierto sentaron las bases que muchos otros estudios replicaron en sus proyectos años después.

Suicide Squad: Kill the Justice League Género: Acción Lanzamiento: 2 de febrero Desarrolladora: Rocksteady Studios Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Precio: 80€

Por esta razón, la publicación de un nuevo videojuego de esta desarrolladora británica con sede en Londres ya es motivo suficiente como para mostrar expectación y mucha curiosidad. Y Suicide Squad: Kill the Justice League, otra cosa no, pero indiferente no te va a dejar.

La nueva aproximación al mundo de los superhéroes no se aleja mucho de lo que vivimos hace una década con la trilogía de Batman con Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight puesto que la historia continúa los acontecimientos del universo de DC Comics creado por Rocksteady, concretamente cinco años después de la última aventura del Caballero Oscuro.

En esta ocasión viajamos desde Gotham a Metrópolis que ha caído bajo el control de Brainiac, el gran villano para la ocasión, que ha convertido a toda la población en monstruosidades y corrompido a la Liga de la Justicia. Nos toca ponernos en la piel de Harley Quinn, Deadshot, Rey Tiburón y Capitán Boomerang para bregar contra las huestes de Brainiac y a superhéroes de la talla de Superman, Batman y Linterna Verde en unos enfrentamientos épicos. Además, vuelven a aparecer para darle más enjundia a la ambientación, héroes, villanos y otros personajes que descubrimos en la saga Arkham y que nos sacarán más de una sonrisa y nos harán levantarnos del sofá de la emoción.

¿Pero cuál es la diferencia? En esta ocasión Rocksteady Studios ha apostado por un juego como servicio en el que se precisa una conexión permanente. Sí, es para echarse las manos a la cabeza sabiendo cuál ha sido el final de un juego con la misma estructura como Marvel´s Avengers.

Pero nada más lejos de la realidad. Es un juego multijugador que precisa de mucho farmeo y misiones que pueden llegar a ser repetitivas, pero que tiene un núcleo narrativo marca de la casa que disipa de un plumazo esos temores. No en vano, Escuadrón Suicida es la aventura de Rocksteady con más escenas cinematográficas de toda su historia. Y no hablamos solo de cantidad, también de calidad: asistiremos a momentos memorables, y sobre todo al desarrollo de un plantel de antihéroes y villanos que desbordan personalidad, todo ello con diálogos cargados de chascarrillos y mucho humor.

Todo ello envuelto en una jugabilidad que eleva la fórmula de los juegos de disparos en tercera persona por su frenetismo y los diferentes estilos de juego que proponen los cuatro antihéroes ya que cada uno corre, vuela, escala y salta de manera diferente por el vertical mundo de Metrópolis, y esas habilidades únicas de movimiento también se integran con los combates.

Y es que en los multitudinarios enfrentamientos durante nuestro periplo no bastará con disparar con un amplio arsenal de armas si no que también deberemos esquivar, desviar los ataques, romper escudos o lanzarnos a dar mamporrazos para tumbar a los enemigos, cada uno con sus debilidades particulares

Es puro brío, adrenalina en vena, y un despliegue de acción marca de la casa que luce, por otro lado, de manera espectacular. El motor gráfico representa una ciudad llena de detalles, con una amplia distancia de dibujado, texturas y modelados de primer nivel y una variedad de efectos visuales que van en consonancia con el frenetismo de la acción.

También es un juego muy personal. Por su propia idiosincrasia presenta multitud de trajes y elementos cosméticos (la mayoría de pago) y también un elaborado árbol de habilidades para cada personaje que profundiza en la creación de diferentes builds dependiendo de las armas y habilidades que escojamos.

¿Se puede jugar solo? Sí, yo lo he hecho. Pero las veces que he probado a hacerlo con otros tres jugadores, la experiencia gana muchos enteros al poder combinar los poderes de manera más orgánica generando momentos muy divertidos.

Conclusión

Resaltar que el juego viene perfectamente doblado y traducido al castellano y cuenta con una banda sonora muy cañera. Además, corre a la perfección a 60fps en PS5, versión en la que hemos probado el título. Es, en definitiva, un título muy recomendable que no alcanza la excelencia que se le presupone a Rocksteady Studios pero que termina enganchando con su adictiva acción y la combinación de los cuatro personajes jugables. Solo el tiempo dirá si la apuesta por un juego que requiere la conexión a internet permanente y que tiene un fuerte componente de microtransacciones terminará ocupando un lugar dentro de la industria o acabará en el olvido como el citado Marvel´s Avengers. Yo apuesto por su supervivencia así que dadle sin miramientos.