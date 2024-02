Lysfanga: The Time Shift Warior o el noble arte de jugar con el tiempo

El año 2024 ha arrancado con fuerza en el sector de los videojuegos. Tras un 2023 marcado por títulos imprescindibles, el que nos atañe ahora sigue su senda con otros tantos videojuegos que esconden un gran potencial pese a haber tenido menor trascendencia mediática y que, por ende, les hace aún más disfrutables por su sorpresiva propuesta.

Lysfanga: The Time Shift Warrior Género: Acción Lanzamiento: 13 de febrero Desarrolladora: Sand Door Studio Plataformas: PC Textos: Español Voces: Inglés Precio: 25€

Ahí está el caso de Prince of Persia: The Lost Crown o sobre el que pivota este artículo, Lysfanga: The Time Shift Warrior, un hack’n’slash táctico obra del pequeño estudio francés San Door Studio que viene a aportar un soplo de aire fresco al género con su divertida y delirante propuesta de jugar con el tiempo y con clones de nosotros para superar los retos que presenta.

Bajo una perspectiva isométrica en la que resalta la colorida paleta de colores y un gusto exquisito por el detalle en su apartado artístico, nos tocará ponernos en la piel de Imë, una guerrera dotada de poderes divinos que le permiten rebobinar el tiempo en combate para invocar clones de sí misma con un claro objetivo: proteger el Nuevo Reino de la invasión de un antiguo enemigo, los Raxes.

Bajo esa premisa argumental que se irá desarrollando a lo largo de las 15-20 horas que hemos tardado en superar el juego, iremos evolucionando a Imë y su ejército de sus yos pasados con un variado arsenal de armas y nuevos hechizos que van ampliando las mecánicas y posibilidades jugables.

Y en ese sentido, su gran virtud radica en huir en cierto modo de los machacabotones al uso para brindarnos una acción más táctica y pausada ya que, para superar las diferentes arenas de cada capítulo, deberemos elegir a quién atacar primero e ir utilizando de manera escalonada el resto de versiones de nuestros yos pasados para coordinarse con los movimientos que realizaron durante iteraciones anteriores de sus combates y poder doblegar a enemigos que de manera directa sería inviable.

Un sistema que curiosamente ya se vio en el citado Prince of Persia que analizamos aquí hace unas semanas en un par de momentos concretos de la aventura, pero que aquí adopta un papel trascendental al erigirse en su fórmula de juego teniendo el tiempo como principal limitante. En resumen, si tú y tus clones elimináis a los enemigos antes de que se acabe el tiempo o tu número de replicas, se puede avanzar hasta la siguiente fase.

Explorar cada rincón del escenario para conseguir más clones o mejoras se torna prioritario aunque el juego ofrece si no lo haces lo justo para superar todos los retos y puzles.

Y tras el tradicional desfile de créditos en pantalla, en nuestro caso en la Steam Deck OLED en la que corre a 60fps (eso sí sacrificando todos los detalles al mínimo), la sensación que queda es que es un juego divertido pero para nada difícil que se antoja ideal para jugarlo en la portátil de Valve. Su ajustado precio y su rejugabilidad basada en mejorar los tiempos de cada fase que hayamos superado lo hacen un producto redondo. Este martes, 13 de febrero, prepárate para jugar con el tiempo.

Hemos podido analizar Lysfanga: The Time Shift Warrior gracias a una clave para Steam (PC) que nos ha remitido Meridiem Games.